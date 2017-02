La comissió d'experts reclama a l'Estat limitar la durada dels contractes d'interinitat

Després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) demanés a l' estat espanyol que equiparés la indemnització dels treballadors interins (treballadors que cobreixen temporalment un lloc de treball) a la dels treballadors indefinits, es va crear un grup d'experts per estudiar aquesta mesura.

Aquest panell està format per professionals escollits des del Ministeri d'Ocupació, els sindicats CCOO i UGT i les patronals CEOE i Cepyme. Segons fonts consultades per Europa Press, els experts coincideixen en que "cal una revisió profunda del contracte d'interinitat". El que no tenen tan clar és quants dies per any treballat se'ls ha d'oferir d'indemnització als treballadors interins quan són acomiadats.

Entre els membres de la comissió existeix el debat de si la indemnització ha de ser de 12 dies per any treballat (els mateixos dies que s'ofereixen en un contracte temporal) o bé 20 dies, que són els que reben actualment els llocs de treball indefinits després que s'acomiadi als treballadors per causes objectives.

Tot i la disparitat d'opinions, el grup d'experts prefereix ser prudent i prendrà una decisió definitiva quan el Tribunal Suprem i el Tribunal de Justícia de la Unió Europea es tornin a posicionar sobre aquest tema. Des del panell creuen que la sentència emesa conté "ambigüitats i no ha donat una resposta suficientment precisa i segura".

Si finalment s'acabés prenent una decisió sobre quants dies d'indemnització hauria de rebre un treballador interí, l'Estat es veuria obligat a modificar diversos articles de l' Estatut dels Treballadors on quedi establert que els contractes d'interinitat han de tenir una duració limitada.