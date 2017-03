El Tribunal de Comptes qüestiona els directius del Banc d’Espanya

Els organismes supervisors de l’Estat estan en el punt de mira. El mateix dia que el Tribunal de Comptes alertava de les deficiències en l’organització del Banc d’Espanya, el nou president de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), Sebastián Albella, prometia “més eficàcia” en la tasca de la CNMV. Justament, les dues entitats són els que veuran com alguns dels seus antics ex alts càrrecs declararan com a imputats en les pròximes setmanes per presumptes irregularitats en la seva feina de supervisió de la sortida a borsa de Bankia.

D’una banda, el Tribunal de Comptes publicava ahir el seu informe de fiscalització de compliment de la legalitat i les funcions del Banc d’Espanya el 2015. Segons deia, el supervisor espanyol ha de millorar el seguiment del compliment que fan les entitats dels seus requeriments i millorar els criteris en la formulació i avaluació dels seus informes, però també de la idoneïtat dels seus alts càrrecs. Al mateix temps, també demana que, juntament amb el Banc Central Europeu, es doti l’organisme espanyol de més inspectors i que se’n determini millor el perfil i la formació.

El mateix dia, el president de la CNMV, que té imputats tant el seu expresident com l’exvicepresident pel cas Bankia, assegurava ahir que “no està particularment preocupat” per aquest cas, perquè està convençut que l’entitat va fer la seva feina correctament. Tot i això, Sebastián Albella prometia que, a partir d’ara, la CNMV serà “més moderna, més àgil i més transparent per inspirar confiança” i per això anunciava tres noves mesures.

En primer lloc, la CNMV vol copiar el model de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), i farà públics els seus expedients sancionadors perquè es doni a conèixer la seva feina i evitar així males pràctiques.

De l’altra, Albella explicava també que s’intensificarà el control sobre les entitats que comercialitzen productes d’alt risc, a les quals fins ara només s’envien requeriments perquè s’informi degudament de tots els perills que comporta adquirir aquests productes. Albella va aclarir que s’estudia quines mesures més es poden prendre. Per últim va explicar que les decisions que prengui l’entitat dedicada a les reclamacions d’usuaris que el govern vol crear -independent de la CNMV- sí que seran vinculants.