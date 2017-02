Tributar a Madrid sempre surt a compte al contribuent

'Dumping' fiscal? Com a mínim moltes diferències entre les diferents comunitats de l'Estat, on sempre Madrid és on pagar impostos surt més a compte per al contribuent, segons un estudi realitzat pel Registre d'Assessors Fiscals i el Consell General d'Economistes.

En la presentació de l'estudi, els economistes han denunciat que hi ha "certa teatralitat" en les modificacions tributàries que fan les comunitats. També han destacat els autors que en el cas dels tributs propis, només aporten el 2,2% de la recaptació i s'ha de tenir en compte molts cops si val la pena crear-los, perquè en molts casos fins i tot pot sortir més car.

El president del Consell General d'Economistes, Valentí Pich, ha destacat que hi ha comunitats que "juguen a pujar o baixar impostos", però en realitat, la incidència en el pressupost de la comunitat "és molt menor de la que pot tenir de cara als votants", és a dir, pesen més les raons electorals.

L'estudi, titulat 'Panorama de la Fiscalitat Autonòmica i Foral 2017', analitza la situació tributària comunitat per comunitat i inclou un apartat amb la comparativa de tots els impostos a les persones en funció de la residència fiscal. La constant és que Madrid és on els impostos tenen sempre un cost inferior per al contribuent.

De Catalunya, l'informe destaca que " és de les comunitats que més impostos ha creat". Segons aquest informe, els impostos propis a Catalunya van aportar un 4,3% el 2015 respecte a l'any anterior, però malgrat això només van aportar el 3,3% de tota la recaptació.

Recaptació balsàmica: els ingressos tributaris de la Generalitat van augmentar quasi el 10% el 2016En la comparativa entre comunitats, l'estudi indica que en el cas de l' impost sobre la renda (IRPF), Madrid té els tipus impositius més baixos en tots els trams. Per contra, Catalunya és on aquest impost és més alt en els trams de rendes més baixes -fins a 30.000 euros-, mentre que és més alt a Extremadura per les rendes de 30.000 a 110.000 euros, i per als més rics -a partir de 110.000 euros- on és més alt és al País Valencià.

Encara hi ha més diferència en l' impost sobre el patrimoni, perquè a Madrid té una bonificació del 100%, és a dir, el tipus impositiu és zero i, per tant, és on surt més barat. En aquest cas, Catalunya se situa en la banda alta de les comunitats mes cares, però està per sobre Aragó en el cas de patrimonis fins a 80.000 milions i Extremadura a partir d'aquesta quantitat.

En l'impost de successions, Madrid és el segon més barat -les Canàries encara és inferior- però és molt més barat fiscalment heretar a Madrid que a Catalunya i, sobretot, que a Castellà-la Manxa i el País Valencià, on és molt més car. El mateix passa amb l'impost de donacions.

En quant a l'impost de transmissions patrimonials, Madrid se situa amb la tributació més baixa en tots els trams mentre que Catalunya, a l'altra banda, se situa en la part més cara en tots els trams, juntament amb Galícia i el País Valencià. El mateix passa amb l'impost sobre actes jurídics documentats.

Reforma dels impostos i del finançament

El president del Consell d'Economistes, Valentí Pich, considera que aquest sistema tributari és "espès i incomprensible" i, a més, porta a "debats territorials i institucionals estèrils". Per això, tan els economistes com els assessors fiscals consideren que, juntament a la reforma del finançament autonòmic, s'hauria d'abordar una reforma dels impostos.

A més, Pich ha destacat que el sistema fa que els recursos, globalment considerats, siguin insuficients i, a més, el sistema "no compleix el principi de corresponsabilitat fiscal" ja que, malgrat que s'atorguen amplies capacitats normatives en alguns tributs, una bona part dels recursos passen al Fons de Garantia dels Serveis Públics Fonamentals.

En aquest sentit, serien partidaris de suprimir l'impost sobre el patrimoni i per igualar, almenys en els tipus mínims, l'impost de successions. "S'han de posar tipus mínims i, a partir d'aquests, que cadascú espavili", ha dit Pich. El president del Registre d'Economistes Assessors Fiscals, Jesús Sanmartín, ha destacat que "el que recapta de veritat són els grans impostos, que són els que nodreixen el finançament de l'Estat i de les comunitats".