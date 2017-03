Trump suspèn la concessió de visats ràpids a ‘start-ups’

Si per una cosa s’està caracteritzant el primer tram de mandat de Donald Trump com a president dels Estats Units és perquè s’estan complint gairebé totes les amenaces que va llançar durant la cursa electoral. L’última que va camí de complir-se és suprimir els visats especials per a treballadors de sectors concrets, com el tecnològic, el químic, la medicina i l’enginyeria. Tot i que de moment aquests visats (anomenats H-1B) seguiran existint, la Casa Blanca ha ordenat suspendre’n l’adjudicació ràpida, un sistema que reduïa la tramitació d’aquests permisos a només 15 dies. Qui vulgui unvisat H1-B, per tant, haurà de seguir ara el procés ordinari, que pot durar uns quants mesos.

El servei de Ciutadania i Immigració dels Estats Units (USCIS, per les seves sigles en anglès) ha anunciat aquest cap de setmana que, a partir del 3 d’abril, el “procés premium ” d’aquests visats especials se suspèn per un mínim de sis mesos.

Una de les principals víctimes de la decisió serà Silicon Valley, la Meca de les empreses tecnològiques. Les companyies amb seu allà tenen seriosos problemes per reclutar donada l’escassedat de personal molt qualificat i la dura competència que hi ha entre totes les empreses per fitxar els millors treballadors. Per això, la solució que fins ara han trobat ha sigut importar els treballadors qualificats i, en aquesta àrea, el visat H-1B (que dura tres anys, prorrogables per tres anys més) era un gran aliat per a aquestes companyies. Disposar d’un visat especial havia permès a aquest sector escapolir-se de les restriccions d’immigració que es van implantar per a la concessió de visats de treball des dels atemptats de l’11-S, el 2001, a Nova York. Ara, però, tot serà més difícil.

Fins ara els Estats Units expedien uns 65.000 visats H-1B cada any, als quals se n’hi sumaven 20.000 més que s’atorgaven a estudiants que haguessin aconseguit títols universitaris al mateix país.

Les úniques excepcions que es mantindran per poder sol·licitar un procés accelerat en la concessió del visat H-1B seran per qüestions humanitàries, per una situació d’emergència o davant la possibilitat que una persona o una empresa estigui en risc de patir unes “pèrdues financeres severes”. Tota la resta haurà de passar pel procediment estàndard.

La decisió encaixa amb les idees llançades durant la campanya electoral, en la qual Donald Trump va prometre perseguir els immigrants que, en la seva opinió, estan traient llocs de treball als ciutadans americans.

Silicon Valley contra Trump

Aquest capítol presumiblement endurirà encara més la guerra oberta que mantenen Trump i Silicon Valley. En vista de les promeses electorals que havia fet, els principals líders de les grans tecnològiques es van reunir al desembre amb Donald Trump a Nova York. Hi van anar gairebé totes les principals figures, de Tim Cook (Apple) a Larry Page (Google) passant per Jeff Bezos (Amazon).

La trobada, segons van explicar en el seu moment fonts presents a la reunió, va ser freda però cordial, i Trump va ho aprofitar per convidar alguns dels presents a integrar el consell assessor econòmic que estava organitzant. El fundador d’Uber, Travis Kalanick, va ser un dels que van acceptar la invitació, tot i que poc després va dimitir en vista de la polèmica que aixecaven les primeres decisions del nou president nord-americà.