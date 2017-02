Tu&Co factura dos milions i fa un gir en el model de negoci

El 2017 serà un any de transformació per a la start-up barcelonina Tu&Co. La plataforma online de bricolatge i parament de la llar va tancar l’any passat amb una facturació de 2 milions d’euros, un 70% més que en els comptes de l’exercici del 2015, quan va tenir uns ingressos d’1,2 milions. Aquest any, però, la companyia fa un gir en el seu model de negoci per aconseguir triplicar la seva oferta de productes. Fins ara el model de Tu&Co es basava en una botiga online tradicional, però l’empresa ha decidit transformar-se en un market place per als majoristes del sector. Així doncs, la plataforma donarà entrada als fabricants perquè venguin als usuaris i els cobrarà un percentatge per cada venda que facin a través de la seva web.

Aquest pas permetrà a Tu&Co traspassar l’esforç logístic als majoristes i no haver d’emmagatzemar l’estoc. D’aquesta manera, la companyia barcelonina podrà concentrar el seu dia a dia en la captació de clients i el màrqueting digital. El conseller delegat i fundador de Tu&Co, Joan Gallego, assegura que aquest sistema “és un model molt més escalable” i facilitarà també la internacionalització de la companyia. Actualment la web compta amb un catàleg de 50.000 referències de productes i una base de 25.000 clients al mercat espanyol. Amb el nou pla la companyia vol triplicar la seva oferta a finals del 2017 i incorporar nous segments com la il·luminació i el material elèctric, com explica el cofundador i director d’operacions, Jordi Mercader.

De moment la plataforma ha posat tots els esforços a mantenir el lideratge del bricolatge online a Espanya, però l’empresa vol sortir a l’exterior el 2018.

Atractiu per als inversors

Segons Gallego, canviar el model de negoci de la companyia també serà una bona notícia per als inversors. “Amb l’ e-commerce podia preocupar que s’estanqués el creixement, però aquest model sedueix més els inversors”, explica. La companyia va tancar l’octubre passat una segona roda de finançament de 700.000 euros, en què van participar els family offices de Reus i Tarragona Famitex, Reus Building i STS Inversiones. A més, la start-up compta amb altres emprenedors de l’ecosistema entre els seus socis, com ara Sacha Michaud, el cofundador de l’aplicació de missatgeria Glovo.