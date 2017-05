La justícia europea impedirà que Uber operi sense llicències

Uber ha perdut la seva primera batalla a Europa. L'advocat general del Tribunal de Justícia de la UE considera que l'empresa nord-americana d'economia col·laborativa és una empresa de transport i, per tant, se li poden exigir llicències. "El servei ofert per la plataforma Uber ha de qualificar-se com a servei d'àmbit del transport", afirma l'advocat general Maciej Szpunar a les seves conclusions. No és la sentència definitiva del Tribunal de Justícia de la UE, però en la majoria dels casos la decisió final coincideix amb les de l'advocat.

Spuznar afirma que Uber és una plataforma "mixta", a cavall entre una empresa de transports i una plataforma digital, però que jurídicament s'ha de considerar empresa de transport perquè és la seva activitat principal. "El transport constitueix l'element principal des d'un punt de vista econòmic, mentre que el servei de posar en contacte passatgers i conductors mitjançant l'aplicació de telèfons intel·ligents és un element secundari", argumenta l'advocat general.

Segons la seva opinió, que no és vinculant, els conductors d'Uber no exerceixen una activitat pròpia de forma independent a la plataforma. "Al contrari, aquesta activitat únicament pot existir gràcies a la plataforma, sense la qual no tindria cap sentit", afirma.

Uber ja funciona amb llicències

Si la sentència final confirma l'opinió de Spuznar, els vehicles d'Uber hauran d'estar sotmesos a les condicions exigides als transportistes a cada estat membre, un fet que significa la fi del model inicial amb què va néixer Uber, que consistia a posar en contacte usuaris amb conductors particulars no professionals. Tot i això, a la majoria de països Uber ja funciona amb llicències.

Un portaveu d'Uber ha assegurat aquest dijous que "ser considerats una empresa de transport no canviaria l'operativa que actualment tenim a la majoria de països de la UE. Aquesta decisió confirma la necessitat d'un canvi normatiu". El portaveu ha dit que esperen la decisió del Tribunal de Justícia de la UE "a finals d'any".

Denúncia dels taxistes de Barcelona

El cas va arribar a la justícia europea per la denúncia feta per l’associació de professionals del taxi de Barcelona Élite a un jutjat mercantil de la capital catalana, que va preguntar al Tribunal de Justícia de la UE si s'havia de considerar Uber només una plataforma digital que posa en contacte els conductors amb els usuaris a través d'una aplicació de mòbil o és una empresa de transports.

Establir què és Uber i què es considera la seva seva activitat és la clau del seu encaix legal a la Unió Europea. Fins ara mai ha quedat clar com s'ha de regular l' economia col·laborativa a Europa. Hi ha un buit legal que la justícia comunitària intenta omplir. Brussel·les ha posat sobre la taula propostes per regular l'activitat d'empreses com Uber, però encara no s'han concretat.

Els taxistes barcelonins demanaven prohibir Uber perquè suposa una competència deslleial per al sector, ja que els vehicles de la plataforma funcionaven sense les llicències i la regulació a la qual estan sotmesos els taxis. L'advocat general, tot i argumentar que és una activitat "mixta", els dona la raó i conclou que s'ha de considerar Uber com a empresa de transports.

Sense regulació per a l'economia col·laborativa

La Comissió Europea tendeix a defensar l'economia col·laborativa i sempre ha demanat als governs europeus que no prohibeixin Uber o altres plataformes con Airbnb, però sí que demana una regulació d'aquest tipus d'empreses que s'han implantat a la UE sense que hi hagi una regulació específica.

En la primera vista, celebrada al novembre, Brussel·les va defensar davant els jutges europeus que " Uber no constitueix una empresa només de la societat de la informació", i que també està actuant com a empresa de transports. La intervenció de la Comissió Europea donava una part de la raó als taxistes i pot haver estat determinant en l'opinió de l'advocat general.

Impacte a tota la UE

Tot i que es tracta d'un cas català, la sentència del tribunal europeu –que no es coneixerà fins d'aquí a uns mesos– tindrà un impacte en el negoci de l’empresa a tota la UE i fins tot en altres empreses d'economia col·laborativa. El Tribunal decidirà què es considera Uber i quina normativa ha de respectar.

La plataforma ha estat prohibida en alguns estats membres o ha estat obligada a funcionar només amb conductors professionals a altres països. La sentència final posarà fi al buit legal i a la dificultat per regular de manera homogènia les activitats de l'empresa californiana a la UE.