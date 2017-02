Uber defensa que amb el cotxe compartit només necessitarem un 10% dels vehicles actuals

La plataforma de transport Uber –que té prohibit operar a Barcelona amb el model UberPop, com ho fa a la resta de ciutats– ha reivindicat el seu model de negoci al Mobile World Congres. Uber assegura que si es compartissin més vehicles només farien falta el 10% dels cotxes que actualment estan en circulació a les carreteres.

El director de producte d'aquesta companyia, Manik Gupta, ha explicat en una conferència al saló que la circulació i la mobilitat millora en aquelles ciutats on és present Uber. També ha explicat que, de rebot, les emissions contaminants es redueixen i millora la qualitat de l'aire.

Segons les dades que ha presentat Uber, el 22% de les emissions contaminants provenen dels més de 2.000 milions de vehicles que hi ha a tot el món. És la mateixa quantitat de cotxes que tota la població de la Xina i Europa juntes. Unes emissions que es desprenen tot i que només utilitzem els cotxes un 4% del nostre temps, és a dir, una hora al dia de mitjana per persona, segons les dades que ha presentat aquesta plataforma.

Per a Gupta, el repte de mobilitat que es presenta és gran: "Cada vegada hi ha més ciutats o nuclis que tenen limitacions d'accés i l'objectiu és aconseguir que la gent pugui anar del punt A al punt B que desitgin fent que aquest trasllat sigui el més econòmic i menys contaminant possible", ha remarcat el director de producte d'Uber. Gupta ha posat com a exemple el cas dels Estats Units: des que hi ha Uber s'han recorregut 318 milions de milles menys i s'han estalviat 6,2 milions de galons de gasolina en aquell país.

Els cotxes connectats, una possibilitat gairebé infinita per fer negocis

Aquesta plataforma de transport ha detectat també noves oportunitats de negoci en la connectivitat i els cotxes vinculats a internet. "A hores d'ara ja aconseguim arribar al nostre client en un interval d'entre 5 i 10 minuts, perquè amb els cotxes connectats aconseguim anticipar quines són les zones amb més demanda i, per tant, situar més conductors d'Uber allà", ha explicat Gupta.

Ara, però, Uber també es posiciona com un jugador actiu en la cursa dels cotxes connectats que està centrant aquesta edició del MWC. El director de producte d'aquesta companyia ha reivindicat la plataforma com una de les més ben posicionades per desenvolupar mapes de les principals ciutats. "No hi ha cap mapa perfecte, perquè tot canvia de manera constant. A Uber els nostres conductors aporten dades de manera contínua sobre trànsit, obres i canvis en la mobilitat de les ciutats que ens permeten millorar els mapes pràcticament a temps real", ha assegurat Gupta.