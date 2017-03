Uber suspèn les proves del cotxe autònom

La companyia Uber ha anunciat que suspèn el programa de proves dels seus vehicles sense conductor després d'una col·lisió que va tenir lloc el divendres a Arizona (Estats Units) en el qual estava involucrat un dels seus automòbils.

Uber retirarà aquest tipus de vehicle de la circulació a Tempe, a l'estat d'Arizona, mentre investiga l'incident, en el qual un Volvo XC90 va quedar bolcat al lateral de la calçada sense causar ferits greus.

A San Francisco (Califòrnia) i Pittsburgh (Pennsilvània) es van suspendre dissabte les proves i "possiblement per a més temps", va dir una portaveu de la companyia en una declaració publicada a 'The New York Times'.

Segons la portaveu de la policia de Tempe, Josie Montenegro, el vehicle operat per Uber en manera automàtica no va ser el responsable de l'accident, sinó que l'altre automòbil no li va cedir el pas. "Continuem investigant l'incident i podem confirmar que no hi havia passatgers al seient del darrere del vehicle", va declarar la portaveu de la companyia.

Uber va començar a provar els seus vehicles sense conductor a Tempe el mes passat, mentre que a San Francisco ho fa des del desembre i en Pittsburgh des del setembre.

Poc després de començar les proves a San Francisco, un dels vehicles automàtics va estar involucrat en un altre incident quan no va reconèixer un semàfor en vermell, segons el diari novaiorquès.