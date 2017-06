Unicaja treurà a borsa el 40% del seu capital

Unicaja prepara la seva sortida a borsa. L'entitat espanyola vol treure al mercat el 40,4% del seu capital a través d'una oferta de subscripció d'accions destinada a inversors qualificats, segons ha anunciat aquest dijous l'entitat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

El volum de l'oferta ascendeix a 625 milions de noves accions, representatives del 40,4% del capital després de l'operació, assumint que no s'exerceixi l'opció de sobresubscripció. La companyia espera fer servir els fons nets obtinguts de la venda a reforçar la seva posició de capital després del reemborsament dels bons convertibles contingents FROB per un import de 604 milions, finançar l'adquisició de la participació del FROB a EspañaDuero per 62 milions d'euros i per a finalitats corporatives generals.

L'entitat té la intenció de sol·licitar l'admissió a negociació oficial en les borses de valors de Madrid, Barcelona, Bilbao i València, així com la inclusió en el Sistema d'Interconnexió Borsària de la totalitat de les accions ordinàries representatives de la seva capital social.