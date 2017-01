Veneçuela arrossega Cuba a la primera recessió en 20 anys

El mateix any en què Cuba és notícia per les oportunitats econòmiques que s’obren al país a partir de la millora de relacions amb els Estats Units i el nombre de turistes creix un 12% sota la consigna “S’hi ha d’anar abans que canviï”, el país experimenta la primera recessió des del 1995, quan l’illa estava immersa en l’anomenat Període Especial, en què el PIB es va contreure gairebé un 35% per l’ensorrament de l’URSS i l’excessiva dependència que en tenia Cuba.

Ara la situació és molt menys dramàtica, ja que el retrocés del PIB el 2016 ha sigut només del 0,9% i el govern cubà preveu créixer un 2% aquest any. Tot i això, les causes de la recessió recorden les de principis dels 90 perquè estan causades pel col·lapse econòmic del principal soci de Cuba. Si abans era la Unió Soviètica, ara ho és Veneçuela.

La mala situació econòmica i política al país liderat per Nicolás Maduro ha arrossegat Cuba a la recessió, ja que el principal aliat de l’illa ha reduït entre un 30% i un 40% la quantitat de petroli que enviava a Cuba i ha retallat la quantitat de serveis mèdics que contractava del país comunista. Segons la companyia suïssa de seguiment i anàlisi Petro-Logistics, Veneçuela ha passat d’enviar-hi 115.000 barrils de petroli diaris el 2008 a 55.000 en el segon semestre del 2016.

La retallada de combustible a Cuba va començar a tenir efectes durant la segona meitat de l’any, quan les empreses estatals van patir reduccions en el consum de combustible i electricitat. En la majoria de casos, aquestes reduccions es materialitzen en xofers que han de fer la feina amb menys gasolina i en la prohibició d’utilitzar l’aire condicionat durant algunes hores d’oficina.

Malgrat la incertesa que hi havia entre els cubans quan Raúl Castro es va dirigir a la nació a l’estiu anunciant una nova etapa de dificultats econòmiques i sacrificis, la recessió i la reducció de combustible han tingut un efecte gairebé inexistent en el dia a dia dels cubans. Més enllà de fer més difícil la continuïtat de la venda de petroli al mercat negre -a través de l’excedent que tenien els transportistes-, que permetia un preu assequible del sistema de taxis col·lectius, amb el qual es mou bona part de la gent de l’Havana, la recessió només ha provocat més cues a les gasolineres.

El fort creixement del turisme fins als 3,8 milions de visitants ha donat oportunitats de negoci i de guanyar-se la vida a més cubans i ha establert una perspectiva optimista de cara al futur.

L’economista cubà i catedràtic emèrit de la Universitat de Pittsburgh Carmelo Mesa-Lago assenyala que amb l’augment del turisme a l’illa caribenya no n’hi ha hagut prou per evitar el retrocés a nivell macroeconòmic i que els efectes al carrer es poden deixar sentir el 2017.

A més, destaca que la recessió també ha sigut provocada per la caiguda dels preus mundials del sucre i el níquel, primeres matèries que l’Havana exporta a la resta del món, i alerta que, tot i la visita d’Obama el 2016, els cubans han sentit “estancament i retrocés” en el conjunt de reformes econòmiques que el govern cubà ha anat impulsant en els últims anys. El diminut sector privat de l’illa està expectant davant la possibilitat de continuar desenvolupant un sector de petites empreses i emprenedors.

Abans de finalitzar l’any 2016, l’actual mandatari cubà, Raúl Castro, va tornar a dirigir-se al país per explicar la situació econòmica de l’illa i va insistir que Cuba no anava “cap al capitalisme”. Castro va admetre que s’aproximava una etapa de dificultats econòmiques, però que, a diferència de la crisi dels anys noranta, s’ha mantingut la qualitat dels serveis essencials de l’estat i s’havien evitat les apagades, que es van generalitzar durant el denominat Període Especial.

El president també va demanar que les autoritats no posessin traves a la inversió estrangera i facilitessin l’arribada de projectes d’altres països. A més, va demanar que les inversions no se centressin únicament en el sector turístic, sinó també en el desenvolupament energètic de Cuba per no dependre tant de l’exterior.

L’empresariat estranger, que fins ara s’havia mostrat molt entusiasta amb el procés d’obertura de l’economia cubana, treu importància a la contracció de l’economia perquè considera que està provocada per causes externes, però assenyala que les enormes traves burocràtiques amb què es troba la inversió estrangera poden estar retardant els efectes del desgel, i en aquest sentit celebrava les paraules de Castro.

“Els processos són molt llargs, hi ha massa interlocutors i les decisions finals estan massa centralitzades”, lamenta un empresari català especialitzat en el sector financer que prefereix no revelar el seu nom ni el de la companyia.

Altres explicacions

Un altre empresari espanyol present a l’illa des de fa molts anys destaca que el retrocés de l’economia cubana també s’explica per l’acord a què el país caribeny va arribar el 2015 amb els seus històrics creditors reunits en l’anomenat Club de París. A canvi de la condonació dels interessos històrics del deute, Cuba té fins al 2020 per pagar sense que li cobrin interessos.

Un dels errors típics de l’economia cubana ha sigut l’excessiva dependència d’un únic soci comercial, com històricament ha passat amb els Estats Units, l’URSS i ara Veneçuela. Un dels objectius que persegueixen les mesures d’obertura econòmica que ha promogut el petit dels Castro en els últims anys és desenvolupar un consum intern fort sense que la balança comercial estigui massa descompensada i mantenint el sistema socialista.