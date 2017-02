Verdures a preu d'or

Aquesta setmana un quilo de mongetes verdes s’ha pagat gairebé al mateix preu que un de lluç. L’electricitat no és l’únic que s’ha encarit amb el nou any: els preus d’hortalisses com les albergínies, el carbassó o l’enciam s’han arribat a duplicar just després dels excessos del Nadal. La mateixa “tempesta perfecta” a la qual es referia el ministre d’Energia, Álvaro Nadal, per justificar la pujada de la llum és la que explica que en l’últim mes les verdures es paguin a preu de peix. L’onada de fred que va deixar el sud d’Europa amb temperatures pròpies dels països del nord, a més dels temporals que han afectat el sud d’Espanya, han deixat sota mínims la producció dels països coneguts com “l’hort d’Europa”, que han de repartir la meitat de verdures a tot el continent i, per tant, els preus s’han disparat.

“El carbassó està a cinc euros el quilo, l’aviso abans de cobrar-l’hi”, advertia una venedora d’una de les parades del mercat de Sant Antoni de Barcelona ara fa dues setmanes. El preu que paga el ciutadà varia en funció del comerç on compra i és més difícil de quantificar perquè cada supermercat o botiga fixa els seus propis preus; la mongeta tendra la podem trobar des dels 8 euros fins als 12 o 13, per exemple. Per això, el que permet observar millor l’escalada d’aquests productes és el preu del mercat majorista. Amb dades de Mercasa, que combina els preus majoristes de distribuïdors com Mercabarna, Mercamadrid o Mercabilbao, el carbassó va passar de pagar-se a 1,60 euros el quilo la primera setmana de desembre, a 3,95 la primera de febrer. Amb dades del ministeri d’Agricultura el carbassó ha passat de pagar-se a 177 euros cada 100 quilograms de mitjana de desembre a 250 euros la setmana passada. El tomàquet va saltar dels 66 euros als 95 euros per 100 quilograms i la mongeta verda dels 168 euros a pràcticament 300 euros.

“Ara ja hem de parlar en passat, perquè va ser l’onada de fred que va entrar a Europa per l’est fa 20 dies la que va fer malbé les collites d’Itàlia, Grècia i Turquia”, explica Jaume Flores, president de l’Associació Gremial d’Empresaris Majoristes de Fruites i Hortalisses de Mercabarna.

Tal com assenyala Flores, durant aquesta època de l’any la producció de verdures i hortalisses es concentra al sud d’Europa i una “onada de fred excepcional” ha deixat sense collites aquests països. “Al cap i a la fi, són els nostres competidors i el que ha passat és que la demanda europea s’ha concentrat tota a Espanya”, explica Flores, que puntualitza que a Espanya la producció es concentra principalment al País Valencià i Múrcia. Però la Península també ha patit la baixada de temperatures, a més d’inundacions. Per tant la producció espanyola també ha minvat just quan la demanda europea es disparava.

Es dispara l’exportació

La Federació Espanyola d’Associacions de Productors Exportadors de Fruites, Hortalisses, Flors i Plantes Vives (Fepex) calcula que a tot Europa la producció ha caigut un 40%, i a Espanya un 30%. Tot això ha provocat que Itàlia s’hagi vist obligada a importar fruites i hortalisses i que Mercabarna hagi duplicat el nivell d’exportacions. “Si vam tancar el 2016 exportant un 35% dels productes, entre desembre i gener estem exportant un 60%”, explica Jaume Flores. A Anglaterra, per exemple, alguns supermercats han arribat a limitar la venda d’enciams i bròcoli per garantir l’abastiment. “A causa dels problemes climatològics a Espanya, es limita a tres el nombre de peces d’enciam que es poden comprar per persona”, deia aquesta setmana un cartell de la cadena de supermercats Tesco (la més gran del país) per advertir de la falta d’existències. El sud de la Península cobreix un 80% de la demanda de la UE en fruita i verdura fresca fora de temporada.

“Esclar que ha augmentat l’exportació, a França el carbassó ha arribat a pagar-se a nou euros i no és el mateix el poder adquisitiu que tenen a París que aquí, per tant el carbassó se’n va cap allà”, explica Antoni Díaz, director general d’Alimentació, Qualitat i Indústries Alimentàries de la Generalitat. A més, cal sumar que el producte fresc com la fruita i la verdura són un dels productes estrella a l’hora de competir entre cadenes de supermercats, cosa que encara encareix més el preu.

I, fins quan? Els portaveus del sector coincideixen a assenyalar que la situació s’allargarà aproximadament un mes, perquè cal recuperar els cultius. “Al sud d’Espanya preveuen que el bròquil, per exemple, no baixi de preu fins al març ”, assenyala Díaz.