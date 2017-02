Vodafone cobrarà 2,5 euros per atendre incidències per telèfon

Vodafone començarà a cobrar 2,5 euros per cada trucada al seu servei d'atenció al client en determinats tràmits, com ara preguntar pel codi PIN. Fonts de l'operadora han explicat a Efe que la introducció d'aquestes noves tarifes forma part del seu programa per fomentar l'autogestió d'incidències per part del client. D'aquesta manera, la companyia vol evitar que es col·lapsin els seus serveis d'atenció al client.

Concretament, els tràmits que costaran 2,5 euros seran les trucades al número 123 per preguntar pel codi PIN i PUK, en cas que el client els hagi oblidat, canviar el compte bancari de la factura o preguntar pel període de permanència que el client encara acumula en cas que es doni de baixa del servei abans d'hora.

Vodafone ha explicat que, tot i cobrar per aquestes trucades, tots els clients tenen una opció gratuïta per gestionar aquests tràmits si ho fan de manera autònoma a través dels diversos canals digitals de la companyia. El cobrament es farà en els casos en què l'atenció personalitzada la faci un teleoperador. "Sempre s'avisa el client que té una opció gratuïta per realitzar aquest tràmit", ha concretat l'operadora.

La companyia afirma que aquesta nova política tarifària de l'atenció al client no implicarà una reducció de la seva plantilla de teleoperadors, encara que l'escenari provoqui menys trucades pel cost extra del servei. Vodafone assenyala que les trucades per aquests tràmits només representen l'1,6% del total, en cas de clients particulars, i el 2,6%, en empreses molt petites.