L'Eurocambra acusa els governs de la UE de no haver fet prou per evitar el 'Dieselgate'

El frau de les emissions de milions de vehicles de Volkswagen, l'escàndol conegut com a Dieselgate, es podria haver evitat si els governs europeus hagessin aplicat correctament la normativa europea i la Comissió Europea no hagués mirat cap a una altra banda davant els indicis de manipulació dels motors diesel. És, a grans tret, la conclusió de la comissió d'investigació creada al Parlament Europeu per investigar el Diseselgate.

La comissió parlamentària que durant mesos ha investigat per què es va produir el frau ha aprovat aquest dimarts el seu informe definitiu. Els eurodiputats asseguren que el frau va ser possible perquè ni els estats membres ni Brussel·les van actuar correctament. "L'escàndol es podria haver evitat si simplement haguessin seguit la legislació europea", ha assegurat l'eurodiputat holandès dels liberals Gerben-Jan Gerbrandy, un dels ponents de l'informe.

Es tracta d'un informe no vinculant, que es votarà en sessió plenària a l' abril, però suposa una estirada d'orelles política als governs europeus i a la Comissió Europea. De fet, el document afirma que els estats membres van ajornar sis anys la introducció de proves més estrictes per a mesurar les emissions de gasos contaminants dels vehicles per la pressió de la indústria.

Pressió dels fabricants

Els governs, assegura l'informe, van cedir davant els fabricants per no posar les coses més difícils al sector en plena crisi econòmica. El document cita sis estats membres - Espanya, França, Itàlia, Hongria, Romania i Eslovàquia- com els principals culpables de bloquejar l'aprovació de les noves proves més estrictes.

La investigació "ha permès posar clarament en evidència la responsabilitat dels Estats membres, així com de la Comissió Europea, per permetre als fabricants d'automòbils exonerar-se de la legislació orientada a protegir el mediambient, la salut i el dret dels consumidors", ha assegutat la presidenta de la comissió de Transports del Parlament Europeu, Karima Delli, del grup dels Verds.

Tajani, salvat

El text carrega contra la innació de la Comissió Europea, però no assenyala directament Antonio Tajani, comissari europeu d'Indústria quan es va produir el frau i actual president del Parlament Europeu. Tajani pertany al principal grup de l'Eurocambra, el Partit Popular Europeu.