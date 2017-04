L'Eurocambra rebutja la creació d'una agència europea per evitar un nou 'Dieselgate'

El Parlament Europeu ha acusat aquest dimarts els governs de la UE i la Comissió Europea de tenir informacions que apuntaven al frau des de feia 10 anys i de no haver fet res per evitar l'escàndol de les emissions de Volkswagen. L'Eurocambra ha proposat algunes mesures per millorar el control dels vehicles però ha rebutjat demanar la creació d'una agència per supervisar el sector i evitar així un nou Dieselgate.

Els eurodiputats han aprovat en sessió plenària l'informe sobre el cas Volkswagen -el gegant automobilístic va manipular els motors diesel- elaborat per la comissió d'investigació parlamentària que va analitzar el frau. El document posa de relleu que si s'hagués aplicat correctament la legislació europea, no s'hauria produït el Dieselgate.

El Parlament Europeu ha demanat que les proves de seguretat i les mediambientals es facin d'una forma més independent que en l'actualitat i que els controls dels vehicles que ja estan circulant siguin més estrictes. També proposa un nou sistema d'homologació amb més poder de supervisió per part de la Unió Europea.

Mesures insuficients

"Tot i que van en la bona direcció, creiem que la resposta és insuficient si tenim en compte l'escala i l'abast d'aquest frau. Creiem que els consumidors necessiten estar més protegits", ha assegurat l'eurodiputat Ernest Urtasun (ICV). El grup dels Verds havia proposat que la legislació comunitària obligui les empreses del sector a indemnitzar els clients en cas de violació de la normativa, però la proposta tampoc ha prosperat.