Volkswagen desbanca Toyota i ja és líder de vendes a tot el món

El grup alemany Volkswagen ha destronat Toyota com el fabricant de cotxes amb més vendes mundials aquest 2016, malgrat l'escàndol del Dieselgate. L'automobilística japonesa ha perdut el lideratge que havia aconseguit mantenir durant quatre anys consecutius.

Toyota ha anunciat que les seves vendes mundials de les marques Toyota, Lexus, Daihatsu i Hino Motors van ascendir al llarg del 2016 als 10,18 milions d'unitats, un 0,2% més que l'1 de gener de l'any anterior. Aquesta millora no ha estat suficient per imposar-se a Volkswagen, que va comercialitzar 10,3 milions de vehicles i va arribar a un rècord mundial d'unitats venudes, malgrat l'escàndol del Dieselgate. Aquesta xifra suposa un increment del 3,8% respecte al 2015 i torna a superar la barrera dels deu milions d'unitats, després dels 9,93 milions d'unitats matriculats l'any anterior.

Les matriculacions del consorci de Wolfsburg al llarg del mes de desembre passat van arribar a un volum de 933.300 unitats, cosa que representa un augment de l'11,8% si es compara amb el mateix mes de l'any precedent. El conseller delegat de la corporació, Matthias Müller, va afirmar que el 2016 va ser un any "complicat" per a l'empresa i va assenyalar que s'ha avançat en la resolució i superació de la "crisi del dièsel", i alhora va destacar que també va iniciar un procés de canvi "fonamental" amb el pla 'Together - Strategy 2025'. "Tot i això, vam aconseguir estabilitzar el negoci operatiu en condicions difícils; el fet que entreguéssim més de deu milions de vehicles a clients l'any passat reforça el grup i les seves marques amb vista al futur", va afegir.

Toyota i Volkswagen formen part, al costat de General Motors, del conegut com a 'Big 3' de la indústria mundial de l'automoció. El grup nord-americà no ha presentat encara les seves xifres finals de vendes, si bé se situaran previsiblement per sota dels seus competidors.