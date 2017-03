Volkswagen s’apropa a la mobilitat sostenible per oblidar el Dieselgate

El grup alemany Volkswagen vol acostar-se a la mobilitat sostenible després de la crisi dels motors trucats, l’anomenat Dieselgate. El president del grup, Matthias Müller, ha explicat aquesta nit a Ginebra, a Suïssa, les línies estratègiques de la companyia per als pròxims vuit anys, dins el marc del Saló Internacional de l’Automòbil.

"Malgrat tots els reptes ens mantenim optimistes", ha dit Müller. El president del grup ha admès que el 2016 ha estat un any complicat per l’automobilística però també un any en el que han fet molts passos per aconseguir tancar la crisi del Dieselgate: "També ha sigut un any amb molts èxits –ha remarcat Müller-. 10,3 milions de persones han confiat en els nostres vehicles i seguirem fent el que faci falta per mantenir els nostres clients".

Volkswagen preveu que entre 2020 i 2025 el sector de l'automobilística viurà un 'boom' de la mobilitat sostenible, els vehicles elèctrics i, fins i tot, els cotxes sense conductor. Müller ha explicat que el grup i les seves marques ja han començat a alinear-se i a buscar nous socis per aconseguir arribar al nou model d’automoció.

El grup alemany assegura que els nous models "faran la conducció més segura i més còmoda per als usuaris". Tot i això, Müller admet que el sector encara ha de resoldre alguns dels aspectes ètics, "perquè els algoritmes no tenen moral", ha admès el president de la companyia. La direcció de Volkswagen, però, assegura que són aspectes que aviat trobaran una solució, tant legal com política: "Estem invertint milers de milions en aquestes tecnologies", ha explicat el president de l’automobilísitca.



Sedric, el primer prototip de cotxe autoconduït del grup

En aquest context, Volkswagen ha presentat el seu primer prototip de cotxe autoconduït, batejat com a Sedric. Es tracta d’un 'concept car' desenvolupat als laboratoris que el grup té a Postdam i Wolfsburg, a Alemanya.

El model, amb una imatge futurista, quadrat, sense conductor i amb quatre places ha sigut el centre d’atenció de tots els flaixos. El grup ha explicat que aquest model no s’acabarà fabricant, sinó que servirà com un banc de proves de noves tecnologies.

De fet, el grup s’ha definit com una incubadora d’idees que, com a matriu, traslladarà aquest coneixement a les diferents marques del grup, entre les quals hi ha Seat, que a l'abril inaugurarà el seu propi centre d'innovació digital al Pier01, al Palau de Mar de Barcelona, tal com va avançar l'ARA al febrer. "El futur de la mobilitat és vibrant i ple de color, i no passarà d’aquí a 20 anys està passant ara, a Ginebra", ha insistit Müller.