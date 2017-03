Vueling creixerà menys per evitar una altra crisi operativa aquest estiu

Vueling no vol tornar a repetir les imatges de caos operatiu que ha protagonitzat els dos últims estius al Prat. L'aerolínia catalana, que copa gairebé el 40% dels vols de l'aeroport de Barcelona, ha invertit més de 15 milions d'euros en un pla de transformació de la seva operativa per evitar una altra temporada plena de retards, cancel·lacions i clients descontents. En aquesta nova fase, i en paraules del seu conseller delegat, Javier Sánchez-Prieto, la companyia vol "enfortir" les seves bases.

En què es tradueix aquest objectiu? Vueling frenarà el seu creixement i reforçarà l'operativa. Aquest 2017 la companyia creixerà al voltant d'un 2%, lluny de les previsions de la competència. "Creixerem més quan estiguem preparats", ha dit Sánchez-Prieto. No obstant, aquest fre no afectaria tant a Barcelona, on Vueling augmentarà la seva aposta un 6% aquest estiu. El pla de transformació, que l'aerolínia a batejat com a Next, planteja que l'empresa acceleri el ritme a fins al 2020 i es situï en un creixement a partir 7% anual.

Els canvis interns passaran per ampliar la plantilla en unes 200 persones, augmentar en un 20% el personal d'assistència a terra i incrementar en un 30% els mostradors de facturació de l'aerolínia. A més, incorporarà 24 quioscos automàtics per completar aquest servei de manera automàtica. La inversió en els avions de reserva també creix, i Vueling en sumarà dos més respecte als que tenia abans de la crisi de l'estiu passat, fins a un total de 7 aeronaus.

D'altra banda, la inversió que destina al manteniment dels avions augmentarà en un 15%. Pel que fa als recursos d'atenció al client, l'aerolínia incrementarà en un 120% de plantilla als 'call centers' per solucionar incidències. Aquests canvis també implicaran prioritzar rutes i la companyia ja deixarà d'operar unes 15 destinacions aquest any, com ara el vol a Frankfurt. Vueling també vol apostar per reforçar els mesos amb menys oferta, és a dir, tot allò que s'escapa de la temporada d'estiu, i on pot rascar més viatgers de cap de setmana i de negocis.

Entrevista a Javier Sánchez-Prieto: "Hem fallat"Sánchez-Prieto ha tornat a entonar el 'mea culpa' i ha reconegut que l'empresa "no va saber donar resposta" a la magnitud de la crisi operativa. Tot i així, el conseller delegat de l'aerolínia ha insistit en què l'operativa de Vueling compta amb factors externs com les vagues de pilots i tripulants o la meteorologia, que no depenen de la companyia. De fet, segons diversos estudis que ha encarregat, la seva imatge de marca es va deteriorar, però el directiu assegura que aquest impacte negatiu s'està recuperant.