Vueling operarà vols del pont aeri d'Iberia

La rendibilitat del pont aeri Barcelona-Madrid passa per fer-hi entrar el low cost. Aquesta ruta, creada als anys 70 i clarament perjudicada per l’arribada del tren d’alta velocitat, es reinventa ara que Iberia ha aconseguit sanejar els seus comptes i que Vueling ha redirigit la seva operativa al mercat espanyol. Iberia va anunciar ahir a Madrid que a partir del juliol les freqüències d’aquest servei passaran a ser 26 diàriament en comptes de 16 perquè s’hi incorporaran 10 de les rutes que Vueling ja ofereix entre les dues capitals.

“Aquesta ruta va deixar de ser rendible però ara, amb la reestructuració de costos, ha tornat a funcionar”, explicava ahir el president d’Iberia, Luis Gallego. Així doncs, des d’aquest juliol el pont aeri no estarà operat només per Iberia sinó que inclourà els vols de Vueling dins la mateixa oferta, fins a arribar a un màxim de 26 freqüències diàries, o sigui, un vol cada 15 minuts en lloc del màxim de cada 30 que hi ha actualment. Gallego va explicar que fins ara es calcula que la quota entre l’AVE i l’avió per a la ruta Madrid-Barcelona es reparteix en un 62% i 38%, respectivament, una tendència que ell mateix va reconèixer que és difícil de capgirar. Tot i això, el president d’Iberia assegura que amb la sortida de la crisi s’ha notat un repunt de la demanda, i aquí és on Iberia considera que amb aquesta reinvenció del pont aeri pot ampliar el seu mercat. Ara, segons el president d’Iberia, hi ha 18 trens d’alta velocitat disponibles diàriament amb trajectes de menys de tres hores entre les dues ciutats.

A la pràctica, l’usuari que vulgui comprar un bitllet de pont aeri pot triar entre els serveis de Vueling o Iberia de manera indistinta. Vueling destinarà entre dos i quatre avions exclusivament al pont aeri, que sortiran des de la terminal T1 de Barcelona, com fan els d’Iberia. La integració entre les dues companyies per oferir aquest servei arriba fins al punt que a l’hora de comprar un bitllet de pont aeri de Vueling es farà des de la mateixa pàgina web d’Iberia.

A banda, una altra de les novetats és la possibilitat de reservar amb antelació l’horari dels bitllets del pont aeri, una opció que fins ara no existia. A partir d’ara, doncs, l’usuari podrà reservar l’hora de sortida del seu vol Barcelona-Madrid o viceversa, però el bitllet continuarà sent flexible i, per tant, si no arriba a l’hora reservada o opta per canviar-la no es veurà penalitzat.

El llarg radi depèn dels convenis

L’altre gran projecte en què treballa Iberia aquest any és llançar-se a oferir vols intercontinentals de baix cost des de Barcelona. De moment IAG, el hòlding al qual pertany aquesta companyia juntament amb British Airways, Vueling i Aer Lingus, ja va deixar clara la seva intenció, però, segons el president d’Iberia, per poder ser la seva companyia qui ho ofereixi haurien d’aconseguir canviar el conveni dels seus treballadors i “optimitzar els costos”. Segons Gallego, Iberia treballa per aconseguir-ho; per tant, està en negociacions amb pilots i tripulants per mirar de flexibilitzar els seus convenis laborals i assimilar-los als d’aerolínies com Vueling i Norwegian, però fins ara altres aerolínies no ho han aconseguit.

I, a més, té poc temps per fer-ho, perquè l’objectiu és començar a operar-los aquest estiu i, per tant, necessita tenir enllestit el projecte el mes que ve per poder tirar-lo endavant i posar els bitllets a la venda. L’altra opció d’IAG és crear una nova marca que operi aquesta mena de rutes des del Prat, un projecte que també requereix temps i que encara no està confirmat.