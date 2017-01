Wallapop es llança al mercat de cotxes de segona mà

Wallapop oficialitza la compravenda de vehicles a través de la seva aplicació. La plataforma ha llançat una nova categoria: un apartat de motor dedicat a la compravenda de cotxes de segona mà, tant entre particulars com per a professionals. Segons el director comercial de Wallapop, Bernat Reiner, la companyia vol "renovar el sector dels vehicles d'ocasió tal com ja va fer amb els béns de consum".

La plataforma ja té un catàleg amb més de 800.000 vehicles de segona mà i accessoris disponibles a tot Espanya, des de clàssics fins a models de luxe. De fet, també tenen previst llançar una col·lecció de productes dirigida només als vehicles de gamma més alta, com ara Mustang, Jaguars o clàssics com el Seat 600.

Per als professionals del sector l'aplicació ha dissenyat una plataforma 'online' que permetrà pujar tot el catàleg de vehicles disponibles de cop, d'una manera ràpida i amb un xat per a professionals, segons ha explicat la companyia en un comunicat.

Malalts de WallapopLa companyia assegura que aquest nou canal canviarà la manera com es compren i es vénen actualment aquests productes perquè les noves tecnologies faran que sigui més fàcil, ràpid, còmode i divertit. L'aplicació permetrà veure una fitxa tècnica del vehicle amb les dades bàsiques: quilometratge, marca, model i color.

Wallapop va néixer el 2013 com la primera aplicació per a mòbils espanyola que funciona com una plataforma de compravenda geolocalitzada, és a dir, que et permet trobar els productes que s'han posat a la venda en un radi determinat, i actualment ja té més de 20 milions d'usuaris.