Oslo és la ciutat amb les cerveses més cares i els Estats Units on venen els Iphones més barats

260x366 Vista aèria de Wellington (Nova Zelanda) Vista aèria de Wellington (Nova Zelanda)

260x366 Vista aèria de Zuric Vista aèria de Zuric

260x366 Vista de San Francisco Vista de San Francisco

260x366 Plaça del Duomo de Milà Plaça del Duomo de Milà

260x366 Port d'Oslo Port d'Oslo

260x366 Københavns Havn, el port de Copenhague Københavns Havn, el port de Copenhague

260x366 Vista aèria de Londres Vista aèria de Londres

260x366 Vista aèria de Singapur Vista aèria de Singapur

Una vetllada de cinema, un tall de cabells o un sopar bàsic per a dues persones ens pot sortir a preu d'or a Zuric, la ciutat més cara del món , segons el sisè estudi anual del Deutsche Bank sobre els preus mundials. No obstant, la ciutat suïssa és la que té els salaris més alts. L'informe estableix Wellington (Nova Zelanda) com la ciutat amb una millor qualitat de vida, seguida d'Edimburg i Viena, mentre que l es grans ciutats, com Tòquio, Nova York, París o Londres, estan en una posició molt baixa en el rànquing a causa de l'alt cost de la vida, el crim i la pol·lució. L'estudi es basa en índexs com el poder adquisitiu, la seguretat, la salut, el preu de les propietats, el clima i la pol·lució per analitzar 47 ciutats del món amb l'objectiu de crear debat sobre la relativitat i l'evolució dels preus.

Quant a les escapades de cap de setmana, Milà és la ciutat més cara, ja que els preus del hotels són molt alts, seguida de Copenhaguen, Zuric, Londres, Estocolm, Viena i Nova York. D'altra banda, Àsia és el destí amb preus més baixos d'allotjament.

Si el que volem és llogar un pis per a dues persones, les ciutats que hauríem d'evitar si no volem acabar amb les butxaques buides són San Francisco, Hong Kong i Londres. Si estem pensant a comprar-nos un iPhone 7 ens pot sortir entre un 25 i un 50% més car a Turquia, el Brasil, Rússia o Grècia que als Estats Units. A Amsterdam, el Deutsche Bank ens recomana llogar una bicicleta en lloc d'un cotxe, ja que els preus són prohibitius. Si estem pensant a comprar-nos-en un, Singapur, Copenhaguen i Oslo són les ciutats amb els preus més cars. Per prendre un refresc, Oslo s'emporta la primera posició del rànquing, i per comprar uns texans, haurem d'evitar Copenhaguen. El petroli més car el torbarem a Hong Kong i el tiquet mensual de transport public amb un cost més alt, a Londres.

L'entitat bancària també fa una valoració dels preus dels "mals hàbits". El tabac i la cervesa són més cars a Austràlia, Nova Zelanda i Singapur. Els països on surt més barat tenir aquests vicis és la República Txeca i Sud-àfrica.

Entre les 47 escollides per analitzar no hi ha Barcelona, però sí que hi apareix Madrid. És la 17a ciutat del món més cara on comprar uns pantalons i la 10a on ens costaria més dormir en una habitació en un hotel de cinc estrelles. Tot i així, puja posicions en qualitat de vida per l'índex de salud i el clima, que compensen el "dèbil nivell adquisitiu", segons l'informe del Deutsche Bank.

Fem un recull de les posicions més destacades del rànquing:

1. Wellington, la localitat amb més qualitat de vida

2. Zuric, la ciutat amb més qualitat de vida i on és més car anar al cinema



3. San Francisco, la localitat on la renta mensual d'un apartament és més alta



4. Milà, la ciutat on passar un cap de setmana ens costarà un preu més tard

5. Oslo, el lloc on ens costarà més car tenir "mals hàbits" com fumar i beure cervesa



6. Copenhaguen, la ciutat on ens escurarem les butxaques si anem a comprar-nos uns texans o unes sabates esportives



7. Londres, la localitat on ens costarà més diners moure'ns en transport públic



8. Singapur, la ciutat on comprar un cotxe ens sortirà més car