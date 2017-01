WerfenLife compra la nord-americana Accriva Diagnostics per 356 milions

El fabricant d'instrumental mèdic i científic WerfenLife, especialitzat en àrees com el diagnòstic 'in vitro', ha adquirit per 380 milions de dòlars (quasi 356 milions d'euros) la companyia nord-americana Accriva Diagnostics.

En un comunicat, la companyia catalana, presidida per Jordi Rubiralta, ha precisat que Accriva, amb seu a San Diego (EUA), va facturar 94 milions de dòlars el 2016 i desenvolupa, produeix i distribueix proves diagnòstiques per a coagulació.

WerfenLife ha explicat que la cartera de productes d'Accriva, que compta amb 460 empleats, té un " alt encaix estratègic" amb el negoci de Werfen, la divisió que aglutina el negoci de diagnòstic 'in vitro' de WerfenLife.

El setembre de l'any passat, WerfenLife va anunciar la compra, per 125 milions, de la companyia alemanya Tem, especialitzada en desenvolupament, producció i distribució de proves diagnòstiques que ajuden a prendre millors decisions sobre la necessitat de fer o no una transfusió de sang i l'ús d'hemoderivats.

WerfenLife considera que la compra d'Accriva "complementa" l'adquisició de Tem, ja que totes dues reforçaran el seu negoci de diagnòstic 'in vitro'. En concret, Accriva disposa d'una àmplia gamma de solucions diagnòstiques en matèria de coagulació per a cures intensives i procediments operatius.

"Accriva segueix el nostre full de ruta basada a reforçar encara més la nostra posició en aquells àmbits on som líders a escala global", ha assegurat Jordi Rubiralta, que ha recordat que WerfenLife acaba de complir 50 anys i que aquesta adquisició és també un exemple del seu "compromís de futur".

En la nota, WerfenLife aclareix que l'operació ha estat finançada en la seva totalitat per CaixaBank, i afegeix que la presència del grup català als EUA, Europa, l'Àsia i als països emergents potenciarà l'expansió dels productes d'Accriva.

WerfenLife va facturar el 2015 un total de 1.175 milions d'euros, i un 82% dels ingressos els va aportar Werfen, la divisió de diagnòstic 'in vitro', que és número u en el negoci de coagulació, amb un 28% del mercat mundial. Un altre 5% va correspondre a dispositius mèdics i el 13% restant al segment de distribució de productes tercers.