Xoc pel superàvit elèctric

L’anterior ministre d’Indústria i Energia, José Manuel Soria, es vantava, quan va deixar el càrrec, d’haver acabat amb el dèficit de tarifa en el sector elèctric. Les seves mesures, com la retallada de primes a les renovables i l’augment de la càrrega impositiva, van permetre equilibrar un sector en què el dèficit anual havia portat a un endeutament pràcticament insostenible, d’uns 26.000 milions d’euros. Un deute acumulat que el govern espanyol va titulitzar per vendre’l als mercats.

La reforma elèctrica de Soria, molt discutida, va aconseguir l’objectiu d’acabar amb el dèficit i ara el sistema té superàvit. La discussió és com aplicar-lo, i això ha provocat un xoc entre la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), que és l’organisme supervisor del mercat energètic, i el govern de Mariano Rajoy. Competència vol que el superàvit es dediqui a amortitzar el deute acumulat, mentre que l’executiu espanyol el vol dedicar a altres finalitats.

El deute, a tancament del 2016, pujava a 23.070 milions d’euros, un 7,93% inferior a l’any anterior, quan era de 25.056 milions. Però aquest deute no és barat. El tipus d’interès de mitjana pagat el 2016 va ser d’un 3,52%, però, a més, la part més important d’aquest deute, més de 19.000 milions del Fons d’Amortització del Dèficit Elèctric (FADE) -la titulització que es va fer-, ha pagat un interès d’un 4% el 2016, i es calcula que serà d’un 3,8% el 2017, amb l’Euríbor en negatiu.

Aquest tipus d’interès és el que ha fet que la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència hagi demanat, per escrit, que el superàvit generat pel sistema elèctric a partir del 2014 es dediqui a l’amortització anticipada del deute. L’organisme que presideix José María Marín Quemada recorda que el 2015 es van pagar 2.887 milions, 2.843 milions el 2016, com a anualitats del deute, i per al 2017 es preveu que siguin 2.838 milions. D’aquestes quantitats, 998 milions el 2015, 857 el 2016 i, es preveu, 765 el 2017 corresponen a interessos.

Cost financer

Tenint en compte que després de 14 anys de generació de dèficit el sistema elèctric va generar el 2014 un superàvit de 550 milions i de 469 milions el 2016, segons les dades de la CNMC, i que s’espera continuar en la senda d’obtenir més ingressos que despeses, aquest organisme considera “necessari” el desenvolupament reglamentari de la llei del sector elèctric “perquè es pugui dur a terme l’amortització parcial del deute del sistema elèctric”.

Competència recorda que aquest deute “suposa un elevat cost financer” que “no és coherent amb el fet de mantenir una posició de tresoreria vinculada al superàvit d’ingressos de 1.019 milions d’euros”.

Però l’executiu espanyol no ho veu tan clar. No ha desenvolupat el reglament. Fins i tot preveu, en el projecte de pressupostos de l’Estat que ha entrat a les Corts, altres destinacions per a aquests diners. S’aprofiten els pressupostos per modificar la llei del sector elèctric i destinar una part del superàvit a ajudes a les renovables en els territoris no peninsulars. A més, també vol dedicar-ne una part a pagar indemnitzacions judicials. Per exemple, els 500 milions que, segons el Suprem, ha de pagar a les grans elèctriques pel bo social -ara pendents d’un recurs de l’executiu al Constitucional-, o altres litigis pendents de sentència, com els recursos que gairebé totes les empreses del sector han presentat contra el Fons d’Eficiència Energètica.