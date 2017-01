Marissa Mayer: de fitxatge estella de Yahoo! a marxar-ne per la porta del darrere

260x366 Marissa Mayer deixarà Yahoo al març Marissa Mayer deixarà Yahoo al març

La consellera delegada de Yahoo!, Marissa Mayer, deixarà el seu càrrec un cop es tanquin els detalls de la venda del portal a Verizon, previsiblement abans que s'acabi el mes de març. El confundador David Filo i quatre directius més també deixaran la companyia un cop es tanqui aquesta operació. S'acabarà així l'etapa de Mayer al capdavant de Yahoo!, empresa a la qual va arribar el 2012 com a fitxatge estrella que tenia un objectiu: salvar la companyia, antiga pionera d'internet vinguda a menys. No ho ha aconseguit.

Verizon adquirirà la part digital i publicitària de Yahoo! per un import que ronda els 4.500 milions d'euros. La part restant canviarà de nom i es passarà a dir Altaba, una combinació d'Altavista (un dels primers directoris 'online') i Alibaba, l'inversor més gran de la firma. Yahoo!, per tant, desapareixerà.

Un cop tancada l'absorció, la companyia Altaba passarà a funcionar com una firma d'inversió i el consell d'administració quedarà reduït a només cinc membres, segons han explicat fonts properes a l'operació al diari 'The Wall Street Journal'.

Marissa Mayer va arribar a Yahoo! el juliol del 2012, com a presidenta i consellera delegada de la companyia, després d'haver desenvolupat la seva carrera professional a Google, on era responsable de l'àrea de mapes i serveis interactius. La seva arribada al capdavant de Yahoo! la va convertir en una de les dones més poderoses de Silicon Valley: el primer any va tirar endavant la compra de Tumblr, per 1.100 milions d'euros el 2013. Després, però, els resultats de la companyia van tornar a caure. Entre gener i setembre del 2016 Yahoo! va perdre 376 milions de dòlars tot i que les vendes es van mantenir estables, mentre que l'exercici anterior havia arribat a guanyar 75 milions en el mateix període.

La venda de Yahoo a Verizon es va anunciar a l'abril però els detalls encara s'estan concretant. Verizon vol negociar el preu a la baixa després dels diferents escàndols de seguretat que han sacsejat el portal d'internet: des de juliol, Yahoo! ha patit diversos errors de seguretat que han perjudicat els comptes de milions d'usuaris i han afectat la seva reputació.