Yellen alerta del perill de la desregulació financera

Les reformes de la regulació del sistema financer que es van introduir amb la crisi han permès tenir uns bancs més segurs i amb més capacitat per fer front a possibles pèrdues i un sistema molt més resistent als futurs sotracs. Aquesta és la postura de la presidenta de la Reserva Federal dels Estats Units, Janet Yellen, i així ho va deixar ben clar ahir en la trobada de governadors de bancs centrals que se celebra, com cada any, a Jackson Hole, a l’estat nord-americà de Wyoming.

Davant les pressions dels que demanen una desregulació del sistema financer a mesura que es va deixant enrere la crisi, la presidenta de la Fed va fer una defensa de la situació actual, que ha portat a un “sistema substancialment més segur”, i va fer una crida a no oblidar la lliçó de la crisi. Una rèplica clara a la posició del president dels Estats Units, Donald Trump, que en la seva agenda inclou el desmantellament de la llei Dodd-Frank del 2010, que incloïa l’augment de la supervisió i les exigències de capital dels grans bancs i que va aprovar l’administració del president Barack Obama. Segons Trump, sense aquesta llei l’economia podria créixer per sobre del 3%. Yellen, davant d’aquesta pressió, va ser molt clara: qualsevol ajustament de la regulació “hauria de ser modest i preservar l’augment de la resistència”.

A més de Trump, la desregulació també la defensen alguns dels primers executius de les grans entitats financeres dels Estats Units, com el conseller delegat de JP Morgan, Jamie Dimon, perquè consideren que l’excés de regulació aplicada pel govern federal sobre el sistema bancari està frenant l’expansió econòmica i creditícia.

“Alternatives terribles”

Yellen, que va anar a Jackson Hole sense saber si hi serà en les pròximes edicions -el seu mandat finalitza el febrer del 2018-, es va dedicar a defensar la regulació actual del sistema financer. Va recordar que la fallida de Lehman Brothers el 2008 va demostrar que l’absència d’un marc de regulació adequat per fer front a la caiguda d’entitats sistèmiques va deixar les autoritats amb les “alternatives terribles” d’un rescat o de permetre un col·lapse que desestabilitzés el sistema.