Yoigo també entra al mercat dels paquets convergents

L'operadora de telecomunicacions Yoigo, propietat de MásMóvil des de l'abril de l'any passat, ha anunciat aquest dijous que entrarà a partir del febrer en el mercat dels paquets convergents. La companyia ha presentat el llançament de 'Las Combinadas', unes tarifes que estaran disponibles per a set milions de llars i que es centraran en oferir una gran quantitat de dades mòbils.

En aquest sentit, l'oferta permetrà als clients incloure dades mòbils des de 1,5 GB fins a 25 GB. Aquesta última opció estarà disponible en l'anomenada tarifa 'Sinfín', que també inclourà trucades il·limitades a un preu de 59 euros. Yoigo ha remarcat que les quatre noves tarifes estaran disponibles tant per a nous clients com per als actuals. Aquestes inclouen velocitat 4G en les dades mòbils, fibra de 50 o 300 Mb o ADSL, trucades il·limitades a fixes nacionals i 60 minuts a mòbils nacionals des del telèfon fixe.

Pel que fa a l'oferta de televisió, els clients de Yoigo també podran accedir a l'acord que MásMóvil té amb la plataforma Wuaki.tv. El conseller delegat del grup, Meinrad Spenger, ha assegurat que no té cap intenció de convertir-se en producte de continguts, com està fent Telefónica. El directiu ha afirmat que no entrarà en "inversions ruïnoses" que després repercuteixin en pujades de preus a tots els clients.

Ni veu ni dades: les operadores lluiten per la teleSegons l'empresa, els seus preus "suposen un estalvi d'entre el 20 i el 30% respecte a altres ofertes similars existents al mercat". Spenger, ha defensat que les marques del grup són "l'alternativa" als operadors tradicionals, ja que mentre Movistar i Orange pujaran els preus el febrer, ells ofereixen un producte "d'alta velocitat i capacitat de dades" que té una gran demanda entre els consumidors.

'Tethering': compartir dades mòbils amb altres línies

Perquè la companyia ofereix 25 GB de dades mòbils als seus clients? La idea de Yoigo és incloure en el seu servei l'ús del ' tethering'. Aquesta paraula anglesa es refereix a la possibilitat de compartir la teva connexió amb altres usuaris, que comptarà amb una clàusula d'ús raonable per "no fomentar coses estranyes", segons ha assegurat Spenger. Concretament, ha explicat que els clients de la tarifa 'Sinfín' podran compensar altres línies de telèfon que tinguin poques dades.

Així doncs, els clients podran fer servir aquest servei sense abusar-ne i la companyia establirà uns paràmetres que definiran què es considera un mal ús. Pel que fa al seu acord amb Orange per oferir aquestes tarifes a través de la xarxa de l'operador taronja, Spenger ha explicat que aquesta decisió depèn de gran mesura de la companyia francesa. Tot i així, el conseller delegat confia en què es pugui produir abans de l'estiu

A més, ha destacat que el desplegament de la seva xarxa pròpia "va més ràpid del que havien previst" i espera tancar el 2017 amb dos milions de llars connectades, respecte el milió que té actualment.