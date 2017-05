Zoido assegura que la Generalitat gestionaria l'aeroport del Prat molt pitjor que l'Estat

El ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, ha acusat el govern de la Generalitat de Catalunya de no saber gestionar els recursos i les infraestructures públiques. Segons Zoido, la Generalitat "no sap gestionar" i el govern català gestionaria "molt pitjor" el Prat del que ho fa el govern espanyol. Així ha respost a la senadora Maria Teresa Rivero Segalàs, senadora del PDECat, que li ha preguntat pel trasllat de les competències de gestió dels aeroports catalans després del darrer col·lapse de l'aeròdrom barceloní.

"El govern de la nació ni s'ha plantejat transferir les competències", ha respost Zoido que ha posat d'exemple la sanitat o l'educació per defensar que la Generalitat "no sap gestionar" i que no ho faria millor del que ho està fent el govern de l'Estat. Segons el ministre de l'Interior, el govern de l'Estat només ha intentat garantir el millor servei per als usuaris d'aquesta infraestructura, e l contrari del que creu la Generalitat, que va acusar l'executiu espanyol de "sabotatge i boicot premeditat" a l'aeroport. "No és un incident puntual, i 15 dies després no s'ha pres cap de les mesures necessàries", va insistir la portaveu del Govern, Neus Munté.

Així doncs, Zoido ha assegurat que la Generalitat gestionaria molt pitjor l'aeroport del Prat del que ho fa el govern espanyol i ha defensat el paper de l'Estat. Ho fa el mateix dia que el conseller delegat de Norwegian, Bjørn Kjos, ha assegurat que si la seva companyia encara no pot oferir vols entre Barcelona i Tòquio és pel bloqueig burocràtic de l'Estat, que impedeix que la companyia realitzi aquesta ruta. "Si tingués els drets començaria a volar demà mateix", ha lamentat Kjos. La companyia no pot connectar les dues ciutats perquè l'acord bilateral que Espanya i Rússia van signar l'estiu passat obliga que tots els vols que sobrevolin Rússia i tinguin com a destí un tercer país s'enlairin des de Madrid, tal com va explicar l'ARA el mes passat.