Els accionistes del Popular denuncien la cúpula del banc per permetre'n el "buidatge"

Després que Banco Santader s'hagi empassat un Banco Popular intervingut per les autoritats europees, els seus accionistes s'han mobilitzat ràpid. Amb l'operació, els títols del banc que presidia Emilio Saracho van quedar sense valor i, per tant, els seus inversors han perdut tots els diners que hi havien posat. Per això, s'han organitzat aquest mateix dijous en una plataforma d'afectats per demanar explicacions i exigir responsabilitats.

Així, a través de l 'Associació Espanyola d'Accionistes Minoritaris, els tenedors d'accions del popular han presentat una denuncia a l'Audiència Nacional contra la cúpula de l'entitat amb Emilio Saracho, com a principal responsable i també contra els accionistes mexicants, encapçalats pel magnat Antonio del Valle, perquè consideren que les darreres setmanes es va produir una "manipulació del preu de l'acció per alterar-ne el preu". Consideren que l'administració del banc va ser "temerària" i que "des de l'última junta general s'ha propiciat un buidatge patrimonial de l'entitat". Concretament són uns 385 accionistes que suposen un 3,5% del capital social de l'entitat.

Concretament, aquesta associació, sota el nom d' Agrupació d'Accionistes Minoritaris del Banc Popular ha presentat tres denuncies, la primera davant l'Audiència Nacional perquè s'investigui tot el procés, també han avançat que ja estan estudiant accions civils i mercantils i un recurs davant el FROB (El Fons de Reestructuració Ordenada Bancària) que, juntament amb l'organisme europeu, va decretar la resolució. Per aquesta última tenen dos mesos.

Saracho sota sospita

Els advocats de Cremades també han apuntat la necessitat d'investigar la relació d'Emilio Saracho, que provenia de JP Morgan amb aquesta entitat. " És molt cridaner que un senyor que surt d'un banc contracti el banc del qual procedeix i que ja estava contractada", ha dit el president de l'Associació Espanyola d'Accionistes Minoritaris.

Com pot ser que un dia vagis a dormir amb uns diners i et llevis l'endemà sense res? Julio del Pie Duran Accionista minoritari del Popular

Així doncs, els assessors d'aquest bufet han explicat que el que pretenen és que s'investigui perquè es va arribar a aquesta situació i unes pràctiques que consideren il·lícites perquè s'hauria manipulat el preu de l'acció tan sigui per part d'aquest grup d'accionistes com per una administració "temerària" que ho va permetre. " El problema és saber qui ha provocat la fallida del banc", ha explicat Cremades, que també ha aclarit que fa dos dies la mateixa associació va demanar a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) que investigués aquest fet, però després del resultat de la resolució han conclòs que la CNMV no té prou capacitat per investigar-ho.

Diferents socis del bufet Cremades i Calvo Sotelo han explicat que el procés d'absorció ha suposat una "incautació de l'acció" i consideren que hi ha hagut un " frau de 1.300 milions d'euros com a mínim" perquè una administració temerària ha "destruït el valor del banc". "Estem actuant davant el que creiem que és una vulneració completa de més de 300.000 inversors que van confiar no només en el banc sinó dels supervisors, reguladors i autoritats europees", ha afirmat Javier cremades, secretari general de l'Associació Espanyola d'Accionistes Minoritaris.

La veu dels afectats

"Com pot ser que un dia vagis a dormir amb uns diners i et llevis l'endemà sense res?", es preguntava Julio Del Pie Duran, un dels accionistes minoritaris que era propietari d'uns 1.600 títols. Del Pie ha explicat que no fins ara no han rebut cap mena de notificació per part de l'enitat, ni tan sols un cop havia estat absorbida. A més, tant els accionistes com els advocats han criticat durament la passivitat i, fins i tot, complicitat davant la situació. " Vaig comprar accions d'un banc que havia passat els tests d'estrés amb nota i que havia estat un dels més solvents i ara ja no són ni accionista", s'ha queixat.

Un altre dels accionistes minoritaris que ha preferit no revelar la seva identitat ha criticat els missatges dels darrers dies tant per part de l'administració de l'entitat que insistia en que tenia prou liquiditat i era solvent, com per part de les autoritats i supervisors i el mateix ministre d'Economia, Luis de Guindos, que havia demanat "tranquil·litat absoluta" i havia assegurat que el banc era solvent.