Els accionistes del Popular perdran tota la inversió

Els accionistes del Banco Popular perdran el 100% de la seva inversió després que Banco Santander hagi anunciat aquest dimecres l'absorció de l'entitat que presideix Emilio Saracho per un euro. La Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) ja ha suspès la cotització del banc absorbit i les autoritats europees que han intervingut el banc seguint un procés de resolució bancària que no s'havia donat mai encara. Són uns 300.000 inversors els que es veuran afectats per aquesta situació.

Val a dir que en els darrers quatre dies el Popular ja havia perdut més de la meitat del seu valor a borsa, cosa que encara havia accelerat més el procés de venda de títols. De fet, l'entitat financera havia reduït el seu valor de capitalització fins als 1.300 milions d'euros, el valor més baix de l'Íbex i el valor financer més petit de l'índex europeu Stoxx. Per això, en fixar-se un preu simbòlic de compra de 0 euros, les accions acaben de perdre el que els quedava de valor.

540x306 El Popular perd un 18% i la seva acció ja val menys de 34 cèntims El Popular perd un 18% i la seva acció ja val menys de 34 cèntims

Val a dir a més, que els accionistes no seran els únics perjudicats. Els propietaris de deute híbrid i subordinat també han estat donats de baixa i altres instruments financers han estat traspassats al Santander per un euro. Tal com es pot comprovar en la resolució del Fons de Reestructuració Ordenada Bacària (FROB), són uns 2.000 milions de deute.

Els que no hi perdran seran els dipositants o inversors en fons gestionats pel Popular a menys que tinguessin diners invertits en accions de l'entitat. El Santander absorvirà els dipòsits en aquests casos.

Així doncs, els principals perjudicats en aquesta crisi són els accionistes que, a més, ja havien anat veient com el valor de la seva inversió queia des que l'entitat va sotmetre's a ampliacons de capital que ja n'havien diluït l'acció i, de fet, les alarmes es van disparar encara més quan l'entitat va tornar a posar sobre la taula aquesta opció.