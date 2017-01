Els acusats de les 'black' reconeixen haver cobrat "de manera indeguda"

Diversos dels advocats defensors dels 65 acusats de retribucions il·legals a través de les targetes opaques de Caja Madrid han reconegut que van cobrar quantitats "de manera indeguda". Així ho han explicat diversos dels representants de la defensa que han presentat aquest dimecres les seves conclusions. En tot cas, però, no és que els acusats reconeguin el delicte sinó que, de fet, asseguren que no han comès cap delicte d'administració il·legal sinó que van percebre retribucions de manera indeguda, cosa que en tot cas implicaria una multa.

Aquest ha estat el cas de l'advocat Miguel Bajo, en representació de l'exvicepresident de la CEOE, Arturo Fernández, per exemple, que ha afirmat que "és absurd acusar-lo d'apropiació indeguda". De fet, ha aclarit que mentre va ser conseller de Caja Madrid no va rebre cap comunicació de les obligacions tributàries que tenia i ha insistit que "no hi ha proves que no hagi declarat a Hisenda les quantitats que va gastar".

Rato defensa que les 'black' eren totalment legals i que Hisenda les avalavaAixí doncs, ha recordat que quan Fernández va saber que Bankia volia arreglar el tema de les targetes opaques, va tornar els diners que havia gastat, una mica més de 37.000 euros. De la mateixa manera, l'advocat Enrique Bacigalupo, en defensa de set acusats, ha negat que s'hagués produït un frau i ha defensat que en cap moment se'ls va demanar que justifiquessin les despeses.

Els advocats han reiterat que el cobrament de les retribucions no suposa " cap delicte, ja que no hi hagut res il·legal i, a més, no hi ha proves perquè qui acusa ho ha de demostrar", segons el lletrat Iñigo Ortiz de Urbina. Aquests han tornat a assenyalar a l'expresident de l'entitat, Jaime Terciero, com al responsable de posar en marxa el sistema de les targetes. Les conclusions de la defensa continuaran demà i, en cas que s'allarguin, continuaran els dies 30 i 31 de gener.