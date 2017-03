Les aerolínies britàniques poden perdre rutes pel Brexit

Si les aerolínies britàniques volen mantenir les seves rutes principals hauran de traslladar les oficines centrals a països de la Unió Europea, a més de vendre les seves accions a empreses amb seu a la UE.

Això s’entreveu després que diferents alts funcionaris de Brussel·les s’hagin reunit en privat amb executius de les diferents aerolínies afectades. Aquestes trobades s’han produït aquestes últimes setmanes, pocs dies abans que la primera ministre britànica, Theresa May, invoqui els tractats que suposarien la sortida definitiva del Regne Unit de la Unió Europea.

Segons va explicar The Guardian, Londres vol pactar amb Brussel·les acords comercials flexibles. Però en el cas que es produís un Brexit dur, la UE ha advertit, com a eina negociadora, que no estaria disposada a col·laborar i eliminaria tots els avantatges que suposa el mercat únic en matèria d’aviació.

Algunes de les empreses que es poden veure més afectades per aquestes amenaces són Ryanair i EasyJet. Es tracta de companyies de baix cost que compten amb grans quotes de mercat. Per no perdre aquest volum de negoci, es veurien obligades a eliminar llocs de treball a la Gran Bretanya en benefici de la Unió Europea.

Així ho explicava l’expert en aviació consultat per The Guardian Thomas van der Wijngaart. “Pot ser que les companyies optin per tenir vols al continent i que operin sota la nova llicència d’explotació europea, cosa que suposaria una reducció del personal al Regne Unit”, deia.

Des de Ryanair adverteixen que un Brexit dur suposaria greus problemes per al sector de l’aviació. El director executiu de l’aerolínia, Michael O’Leary, va reconèixer que la situació representarà “tot un repte de cara als dos pròxims exercicis”.