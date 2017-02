Els agricultors atribueixen a l'especulació dels distribuïdors l'encariment de les verdures

L' onada de fred del passat mes de gener ha afectat greument la producció d'hortalisses al sud d'Espanya, una zona que cobreix en un 80% la demanda total de fruita i verdura a la resta de la Unió Europea (UE).

Aquesta circumstància ha provocat un augment en el preu d'aquests productes i diversos països han hagut de prendre mesures excepcionals. És el cas del Regne Unit, on cadenes de supermercats com Tesco (la més important del país) restringeixen el nombre de peces de verdura que pot comprar cada client.

No obstant, aquesta tendència a l'alça dels preus al consumidor no ha tingut el mateix efecte en els preus dels productors. Mentre que els preus en els lineals de productes com les albergínies i els carbassons han augmentat un 17%, els preus d'origen han caigut fins a un 62%, segons el sindicat agrari COAG.

Davant aquesta situació, la Coordinadora d'Organitzacions d'Agricultors i Ramaders ( COAG) considera que estan sent víctimes de les pràctiques especulatives de les cadenes de producció.

El responsable de fruites i hortalisses de COAG, Andrés Góngora, ha declarat aquest dimarts que "les cadenes de distribució volen recuperar a marxes forçades els seus abusius marges de benefici habituals sense tenir en compte els fonaments objectius del mercat: oferta i demanda".

Góngora també ha afegit en la seva compareixença que "la situació no és desitjable perquè genera desajustaments en la planificació i no beneficia als agricultors que, en època d'alts preus no disposen de la producció suficients per fer rendibles moments com aquest".