Els amfitrions d’Airbnb es passen al porta a porta

"Som veïns de Barcelona, fa uns dies li vam deixar un fullet a la bústia; l’ha vist?” És el tercer timbre on truca la Concha i finalment li obre la porta una dona gran que no acaba d’entendre l’escena. La Concha i el Pablo esperen al llindar de l’entrada amb un somriure i carpetes plenes de llistes i números. Són dos dels amfitrions de la plataforma d’habitatge turístic Airbnb que s’han organitzat per recórrer els barris de Barcelona amb campanyes a porta freda, les mateixes que s’acostumen a associar a comercials d’empreses del gas o captadors de donacions. Fa un parell de mesos que un grup d’usuaris de la plataforma de lloguer per a turistes recorren la ciutat amb la missió d’explicar què és el home sharing i trobar una millor entesa amb els veïns. Uns dies abans la Concha i el Pablo van visitar aquest mateix bloc i hi van deixar cartes anunciant que hi passarien més tard per informar-los.

“Sabem que tenen problemes amb el turisme, però nosaltres lloguem habitacions dins de casa nostra, és diferent dels pisos turístics”, explica la Concha a una veïna del Born, un dels barris que viuen més de prop la massificació turística de la ciutat. L’explicació deixa confosa la veïna, que els recorda que al mateix bloc hi tenen un pis turístic que els provoca alguns maldecaps. “Són al cinquè pis i no són gaire cívics”, rebat la dona. La conversa acaba amb els usuaris entregant-los unes infografies colorides, que mostren els avantatges del lloguer d’habitacions a turistes respecte al model de l’inversor especulador. Tot i així, la resposta més habitual davant la paraula home sharing és un “què?” sorprès.

“Jo obro casa meva a desconeguts perquè m’ajuda a pagar les despeses des que estic a l’atur”, explica la Concha als pocs veïns que els obren la porta. Fa gairebé dos anys que lloga a turistes dues habitacions del seu pis de l’Eixample, on viu amb la seva filla adolescent. “Explicar-ho de tu a tu és més efectiu, pots aconseguir que la gent empatitzi amb les teves raons”, raona el Pablo. Critiquen que l’Ajuntament de Barcelona ha embrutat la seva imatge amb campanyes com la crida a denunciar veïns que utilitzen la plataforma, que, segons explica el Pablo, es va convertir en “l’espurna” del seu activisme.

Els dos amfitrions deixen clar en tot moment que la campanya és una iniciativa dels usuaris i que Airbnb no els obliga a pregonar el seu missatge. “Som els primers interessats que això funcioni”, diu el Pablo. La plataforma, però, sí que els facilita espais per reunir-se i els ajuda a sufragar els costos del material de promoció. A les jaquetes hi llueixen el mateix pin de Barcelona que mostrava orgullós fa uns mesos durant el Mobile World Congress una de les cares visibles de la companyia californiana, el responsable de polítiques públiques, Chris Lehane.

Moviment a peu de carrer

Barcelona no és l’única ciutat on Airbnb aprofita la força de la seva comunitat per fer pressió i defensar el seu model. La plataforma té més de 100 clubs d’amfitrions arreu del món per ajudar-los a advocar per “lleis justes amb el home sharing ” a les seves ciutats. El mes passat Airbnb va llançar una campanya agressiva a través dels seus amfitrions, on els demanava directament que escriguessin a representants de la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona per defensar l’activitat de la companyia. Ara aquest lobi de carrer també truca a la porta.