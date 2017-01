Els antibiòtics i la indústria de la carn

Els antimicrobians són substàncies químiques produïdes per microorganismes per defensar-se d’altres microorganismes. Gràcies a Alexander Fleming, els humans utilitzem aquestes substàncies per combatre les infeccions bacterianes i els anomenem antibiòtics.

Espanya està entre els països d’Europa que tenen un consum més elevat d’antibiòtics. En ramaderia, la legislació en permet l’administració a través del pinso, i això fa que tinguem un consum d’antibiòtics tres vegades superior al del nord d’Europa, segons l’Agència Europea de Medicaments. En les persones, segons el ministeri de Sanitat, fins al 85% del consum d’antibiòtics és extrahospitalari, molt d’automedicació. Gran part d’aquest consum va destinat al tractament d’infeccions respiratòries, que en la majoria de casos estan produïdes per virus, un cas en què els antibiòtics són ineficaços, com quan no complim amb la seva dosificació o durada del tractament.

Els antibiòtics són una eina molt bona si els utilitzem bé, però si en fem un mal ús afavorim el desenvolupament de bacteris resistents, que fan que els antibiòtics deixin d’actuar, que els tractaments s’allarguin i s’encareixin o, fins tot, que acabin causant la mort del malalt. Segons l’OMS, l’any 2050 els bacteris resistents als antibiòtics causaran la mort de 10 milions de persones.

Com s’adapten les empreses

Per la seva banda, les grans farmacèutiques estan invertint cada cop més en prevenció, en vacunes. Es troben que desenvolupar nous antibiòtics és un procés car i lent. A això s’hi afegeix el fet que una vegada aquest antibiòtic surt al mercat, es reserva per a situacions particulars en què els altres antibiòtics no són efectius. En definitiva, no troben lucratiu treure nous antibiòtics al mercat.

En ramaderia hi ha hagut molts avenços, com la prohibició dels antibiòtics a Europa com a promotors del creixement l’any 2006. Des de l’octubre, el gegant danès Danish Crown paga una prima pels animals criats sense antibiòtics, i cadenes de menjar ràpid com Burger King o Subway ja han posat data a partir de la qual oferiran productes d’animals criats sense antibiòtics. Hi ha escorxadors a Espanya que han perdut contractes a favor dels nòrdics a causa de l’ús d’antibiòtics. Els ramaders d’aquí estan treballant per reduir-ne l’ús, com ho demostra la prohibició dels porcaters aquest any d’alguns antibiòtics en el pinso, entre els quals, un dels més polèmics, la Colistina.

Personalment, no tinc cap dubte que la indústria càrnica sabrà adaptar-se a aquests reptes.