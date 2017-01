Un primer any agredolç per a ImaginBank

“Estem aprenent molt amb l’experiència”. Amb aquesta calculada ambigüitat va respondre Gonzalo Gortázar l’any passat quan se li va preguntar pels primers mesos de funcionament d’ImaginBank, la marca exclusiva creada per CaixaBank per fer banca mòbil per a la generació millennial.

El llançament d’aquest projecte es va produir el 14 de gener del 2016 i, per tant, ja ha complert el seu primer any. L’objectiu de l’entitat catalana era ambiciós: tot i tenir aleshores com a clients un terç dels joves d’entre 18 i 35 anys d’Espanya (2,9 milions de joves), aspirava a donar-los un millor servei. Abans de llançar Imagin els van fer una pregunta. Estaven contents amb el seu banc? Així responia el mateix conseller delegat del banc català: “La resposta va ser aclaparadora i clara: no”.

I amb aquest objectiu van llançar una marca accessible només des del mòbil que permetia gestionar el compte corrent, la targeta, préstecs al consum de fins a 15.000 euros, eines de gestió de les finances personals i pagaments a través del mòbil i transferències. Amb una meta definida: arribar als 500.000 usuaris abans que s’acabés el 2017.

CaixaBank no aporta encara la xifra de quants clients ha aconseguit a ImaginBank al llarg d’aquests dotze mesos. Amb dades de 31 de juliol del 2016, l’entitat tenia 70.000 clients operatius i 130.000 descàrregues. La xifra, si es mantingués l’evolució dels primers mesos, quedaria lluny del mig milió d’usuaris que volia intentar tenir el banc català a 31 de desembre d’aquest any. Per complir amb les seves expectatives hauria d’haver fet 21.000 clients al mes i fins al juliol en feia 10.000, menys de la meitat. A més, hi ha el problema afegit que la forta campanya publicitària que va llançar el banc es va fer precisament a l’inici. L’empresa actualitzarà les dades d’usuaris a principis de febrer coincidint amb la presentació dels resultats del 2016.

Avall en el rànquing d’aplis

CaixaBank sí que ha avançat que ImaginBank és l’aplicació creada per una gran entitat financera amb millors valoracions dels usuaris en les botigues de descàrregues d’aplicacions. Durant aquest any, ImaginBank també s’ha trobat amb el reconeixement de The Banker, que la va distingir com a millor projecte tecnològic del món.

A l’espera de les dades que doni Gortázar d’aquest primer any, però, hi ha indicis que apunten que l’aplicació està lluny de les xifres esperades. Els clients d’ImaginBank s’hi poden relacionar mitjançant el xat, el correu electrònic, Twitter o Facebook. I les xifres públiques encara són discretes: el perfil de Facebook de l’aplicació té 55.021 likes mentre que a Twitter té 1.963 seguidors. A la botiga virtual de Google s’indica que l’apli ha tingut entre 100.000 i 500.000 visites, un ventall massa ampli per poder avaluar-lo. A l’ store d’iOS, però, Imagin apareix com la 47a aplicaci ó gratuïta financera més descarregada. A falta de fer públiques les dades oficials, l’entitat presidida per Jordi Gual té un consol: l’apli de CaixaBank és la que lidera el rànquing.