El govern espanyol prefereix ser prudent que massa ambiciós en l'aposta per les renovables

Ningú no té clar què necessita Espanya per anar cap a un nou model energètic. Aquest dilluns el secretari d'estat d'Energia, Daniel Navia, ha discutit sobre la necessitat d'aquest canvi amb el president de Red Eléctrica, José Folgado; el d' Enagás, Antonio Llardén, i el director de finançament estructurat del Banc Sabadell, David Noguera, en unes jornades organitzades per 'El Confindencial'. L'aposta d'aquest últim, que "fa uns anys que al món hi ha més diners que projectes" i, per tant, que el finançament no és una excusa per no impulsar les renovables. Per al representant del govern espanyol, però, " hem de ser molt prudents i no ens podem embarcar en situacions molt ambicioses".

Malgrat les recents declaracions del president del govern, Mariano Rajoy, sobre la seva ferma aposta per les renovables, els secretari d'estat d'Energia assegura que Espanya no es pot permetre ser massa ambiciosa en aquest sentit. Navia ha inaugurat el debat parlant del sector energètic i de les renovables com un sector clau cap a la transició del model energètic. Però al mateix temps, Navia ha explicat que "el grau d'ambició ha de compensar-se amb els objectius i els instruments que tenim els països per assolir els objectius", i, en aquest sentit, el secretar d'estat s'ha mostrat reticent a arriscar-se massa per por d'elevar "encara més" els costos.

"Hem de ser molt prudents amb els costos del sistema, no podem embarcar-nos en situacions molt ambicioses i molts costos perquè ja tenim una factura carregada", ha afirmat Navia en una xerrada sobre renovables i canvi energètic que en la qual no hi ha hagut cap veu del sector de la fotovoltaica, per exemple.

Les grans elèctriques es bolquen en les renovables sense primes

Per això, ha posat el però del finançament malgrat que el representant del Banc Sabadell ha assegurat que no es tracta d'un problema de finançament sinó de la necessitat de tenir projectes viables i sostenibles a llarg termini. Noguera ha insistit que calen projectes que no visquin pendents dels subsidis públics però també recuperar el lideratge en la tecnologia de les renovables.

Els enigmes de la tarifa i l'autoconsum

D'altra banda, el president de Red Eléctrica i ex secretari d'estat d'Energia amb el Partit Popular, José Folgado, ha insistit en la necessitat de revisar la tarifa que, des del seu punt de vista, inclou costos que no s'haurien de repercutir en el consumidor final. A més, també ha criticat l' impost sobre la generació o el fet que encara s'hi estiguin repercutint les primes a les renovables. "No té sentit un impost específic sobre la generació: aquests impostos es fan per desincentivar el consum", ha etzibat.

En resposta, però, el secretari d'estat ha esquivat valorar una possible reforma de la tarifa i ha insistit que el preu de l'energia no és més car a Espanya que a la majoria dels països europeus pels impostos, sinó pels costos principalment d'importar l'energia. Sobre l' autoconsum, Navia ha insistit en la posició del govern de gravar els generadors d'energia per "compensar els costos proporcionals de la xarxa que genera".