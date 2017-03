Els argentins Hibox aixequen 1 M€ i es traslladen a Barcelona

Barcelona s’està consolidant com a capital start-up, però la ciutat catalana també comença a atraure tecnològiques estrangeres que hi veuen un bon ecosistema per arrencar el seu negoci. Aquest és el cas de Hibox, el projecte de l’argentí Mariano Rodríguez i el nord-americà Spencer Coon. L’empresa, amb seu a Buenos Aires, va aconseguir l’any passat captar un milió d’euros de diferents inversors -Telefónica entre ells- per desenvolupar la seva plataforma de comunicació interna per a empreses. No obstant això, els emprenedors van posar rumb a Barcelona per fer créixer la seva idea. “Volíem venir aquí per llançar el producte a escala global i acabar de definir-lo en un hub tecnològic com Barcelona”, explica Rodríguez.

De fet, l’empresari ha arribat a la capital catalana gràcies al famós visat per a emprenedors que va impulsar el govern espanyol l’any 2013. Actualment Hibox compta amb més de 10.000 empreses d’arreu d’Europa que fan servir la seva plataforma, com ara el BBVA o Sony, i més de 100.000 usuaris. El model de negoci es basa en la subscripció al software, que té un preu de 4 o 8 euros segons les funcions. L’empresa s’orienta a un perfil de companyia multinacional, encara que també dona servei a pimes. L’eina consisteix en un xat que integra altres tasques com ara organitzar videoconferències o calcular quant de temps es destina a un projecte.

A més, Hibox ha desenvolupat un assistent virtual basat en la intel·ligència artificial que ajuda a organitzar el dia a dia dels empleats. Aquest chatbot permet assignar tasques o calcular el temps que caldrà per completar un projecte. “És més eficient que les persones posin el seu focus en les àrees importants i automatitzar el que sigui superflu”, diu Rodríguez.

Més inversió

L’any passat la companyia va tancar l’exercici amb una facturació d’un milió d’euros i espera duplicar aquests ingressos de cara al 2017. L’equip el formen una vintena de persones que Martínez també assegura que augmentaran si aconsegueix un nou impuls financer. Així doncs, l’emprenedor argentí prepara una nova ronda de finançament per als pròxims mesos, en la qual vol incloure fons de capital risc i socis espanyols, a més dels llatinoamericans.