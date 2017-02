La patronal assegura que els càlculs d'Hisenda són erronis perquè les grans empreses sí que tributen un 20%

Continua la confrontació entre empreses i Cristóbal Montoro. Fa poques setmanes el ministre d'Hisenda i Funció Pública assegurava que "és inacceptable que les grans corporacions tributin un 8% i els autònoms i petites empreses un 20%. La CEOE, la patronal de les grans empreses, s'ha afanyat a desmentir-ho i aquest dimarts ha fet públic un informe en què assegura que les grans empreses tenen un tipus de tributació efectiu del 19,2% i sosté que els càlculs que atribueixen a aquestes corporacions una tributació inferior al 8% "no són correctes". Per a la CEOE és "obvi que les grans empreses no tributen a aquests tipus tan reduïts".



Segons l'informe que la patronal presidida per Joan Rosell ha titulat 'Impostos i empreses', aquests càlculs "són profundament injustos i busquen posar les grans empreses a l'objectiu de manera interessada per intentar justificar pujades d'imposició empresarial". A més, en la seva introducció l'informe arremet directament contra el ministre d'Hisenda i assegura que "la intensitat de les declaracions sobre aquesta pretesa injustícia fiscal es combina amb successives reformes de l'impost de societats". Sosté, a més, que aquestes mesures són "reformes aprovades per via urgent i amb una tècnica legislativa molt pobra, sense temps per discutir-la o meditar-ne l'impacte".

Desgavell en l'impost de societats

La CEOE detalla que si l'afirmació de Montoro fos certa competirien amb països com Irlanda, on la tributació és del 12,5% i es considera molt atractiva. Però la realitat, segons la CEOE, és que "a Espanya les grans empreses no fan cua per portar-hi els seus centres d'operacions"



Quina és la proposta de càlcul de la CEOE? Doncs segons la patronal, ni l'executiva ni la resta de partits o organitzacions que sostenen que la tributació empresarial és tan baixa analitzen correctament les dades de l'Agència Tributària. La CEOE assegura que si es fixen només en el tipus efectiu sobre resultat comptable, aquest sí que és del 6,9% per a grups consolidats i del 13,9% per a societats individuals. Però la patronal, en canvi, defensa que aquest 6,9% resulta de comparar els resultats comptables positius amb la quota tributària pagada.

Aquesta associació empresarial assenyala que l'impost de societats no es paga sobre el resultat comptable sinó sobre la base imposable positiva. Per això assegura que s'ha de tenir en compte el percentatge que recull la relació entre la quota i la base imposable, sota el nom ' tipus efectiu sobre la base imposable'. Així doncs, comparant aquestes magnituds, la CEOE obté que el tipus impositiu per a les grans empreses va ser del 19,2% el 2014 i el de les empreses individuals del 22,5%.

Amb tot, però, són les diferents estadístiques internacionals, com les dades de l'Eurostat, les que revelen que Espanya se situa per sota de la mitjana europea en recaptació de tributs, al nivell de Grècia, Portugal i Hongria. I, a més, malgrat preveure una recaptació fiscal històrica, Hisenda reconeix que la recaptació per impost de societats és l'única que encara està per sota dels nivells del 2007.