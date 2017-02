Les asseguradores reclamen plans de pensions privats obligatoris

Les asseguradores no volen deixar escapar l’oportunitat d’emportar-se un tros del pastís de les pensions. La comissió del Pacte de Toledo esprinta per aconseguir una proposta sobre la reforma del sistema de pensions aquest primer trimestre i acull aquesta setmana diferents representants del sector privat. Ahir va ser el torn de la presidenta de la Unió Espanyola d’Entitats Asseguradores i Reasseguradores (Unespa), Pilar González de Frutos, que va demanar que es forci les empreses a tenir plans de pensions privats.

Segons González de Frutos, el sistema de pensions espanyol “és sostenible i un dret que s’ha de complir”, però també va afirmar que el problema demogràfic és innegable. “És fàcil afirmar que busquem cobrar la nostra part, però la veritat és que hi ha grans empreses i multinacionals que tenen sistemes complementaris, mentre que les empreses petites i normalment nacionals no en tenen”, va explicar González de Frutos, que va assegurar que això crea una divisió entre una “elit de treballadors que tenen una garantia de futur i una majoria que no en té”. Així, segons la presidenta d’Unespa, cal crear un segon pilar per pagar les pensions que passa perquè les empreses apliquin un esquema variable d’estalvi privat a través de la negociació col·lectiva. La llei hauria d’obligar les empreses a inscriure els treballadors en un sistema de previsió d’estalvi que l’empleat després pot decidir no acceptar. Les companyies, a més, podrien millorar els mínims pactats en funció de les seves capacitats.

Segons Unespa, això no privatitza el sistema perquè no es tracta de traslladar recursos públics al sector privat, sinó de crear nous recursos. Qui consideri que és privatitzar, va afirmar, “que faci com els suecs o els britànics i creï un operador públic que ofereixi un sistema similar i que competeixi amb els privats”.