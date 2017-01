El 50% dels autònoms va patir morositat per part de l'administració o de grans empreses el 2016

" A Espanya ser morós surt gratis", així de contundent ha estat el president de la Federació Nacional d'Associacions de Treballadors Autònoms (ATA), Lorenzo Amor, que malgrat anticipar una millora aquest 2017, ha assegurat que els autònoms pateixen cada vegada més morositat a l'hora de cobrar els serveis prestats a les grans empreses.

Així ho assegura aquesta associació d'autònoms després d'elaborar el baròmetre anual sobre el sector dels autònoms que parteix d'una enquesta feta a 1.100 treballadors. De tots aquests, el 49,3% afirma que el 2016 va patir morositat, ja sigui pública o privada, un percentatge superior al 43% del 2015. A més, de tots aquests gairebé el 30% asseguren que van trigar més de sis mesos a cobrar les seves factures. A més, ha crescut el percentatge dels que triguen més d'un any a cobrar fins al 10,8% (l'any 2015 era del 7,9%).

Els autònoms donen feina a 600 persones cada dia

En aquest sentit, Amor s'ha mostrat escèptic amb l 'últim anunci del ministre d'Hisenda i Funció Pública, Cristóbal Motoro, que va assegurar que els pressupostos que l'actual govern té previst aprovar aquest primer trimestre inclouran la penalització fiscal a les grans empreses moroses "perquè s'està cometent una injustícia amb les petites empreses", va afirmar el ministre.

Pujada de les cotitzacions

D'altra banda, el president d'ATA ha recordat que amb la pujada del 8% del salari mínim interprofessional (SMI), els autònoms societaris, és a dir, els que tenen treballadors al seu càrrec, hauran de pagar uns 300 euros més cada any en concepte de cotització. "Apujar la base mínima de cotització per als autònoms societaris és desproporcionat i perjudicial", ha explicat el portaveu d'aquesta associació, que ha posat l'exemple d'una empresa familiar de tres treballadors, com ara una botiga, per a qui pot suposar un increment de la despesa de 900 euros l'any. A més, Amor ha assegurat que just ara és el moment de la història de l'Estat amb un percentatge més elevat d'autònoms amb treballadors a càrrec.

En aquest sentit, Amor ha criticat la falta de diàleg amb el col·lectiu d'autònoms per part del govern de Mariano Rajoy, que no ha comptat amb la presència d'ATA ni cap altra associació d'autònoms en les diverses taules de diàleg social, com ara la de les pensions o l'increment del salari mínim.