La banca catalana atura les compres

Els dos gegants financers de Catalunya es repleguen als seus quarters d’hivern. CaixaBank i Banc Sabadell van aprofitar ahir la presentació de resultats per segellar el seu compromís de no fer noves adquisicions a curt termini. I això malgrat que el dia a dia de totes dues entitats ve molt marcat pels negocis que tenen a l’estranger: l’entitat de l’estrella viu amb expectació l’inici de la integració de BPI, la primera operació d’aquestes característiques que fa fora d’Espanya, mentre que el Sabadell té en funcionament un enorme dispositiu per implementar la seva pròpia plataforma informàtica a TSB, el banc que va comprar l’any passat al Regne Unit.

La contundència amb què Gonzalo Gortázar, conseller delegat, i Jaume Guardiola, el seu homòleg del Sabadell, van descartar noves compres va ser la nota més destacada de dues presentacions plàcides. Gortázar va ser qui va haver de respondre a més preguntes relacionades amb un sector que fa mesos que anticipa noves fusions.

En els últims mesos s’ha publicat l’interès de CaixaBank per la filial espanyola de Deutsche Bank, en una operació que seria gairebé idèntica a la de Barclays que ja va tancar el banc dirigit per Gortázar. Fonts financeres consultades per aquest diari, de fet, han arribat a assegurar que l’acord entre les dues parts és imminent i que s’estan negociant només detalls referents a les unitats de negoci que Deutsche es vendria i el preu definitiu. Però la contundència del conseller delegat del banc català tanca les portes a aquesta possibilitat: “Estem absolutament centrats en una grandíssima operació que acabem de fer i en què ens hi juguem molt”. Gortázar va afegir que l’entitat no té cap operació sobre de la taula. “I tampoc crec que la tinguem en el futur”, va afegir.

Però davant la insistència dels mitjans, Gortázar va acabar parlant del cas concret de la filial de Deutsche Bank: “Fer operacions corporatives relativament petites no té gaire sentit”. El directiu també va haver de respondre sobre un eventual interès en el Popular, el banc més castigat del panorama espanyol: “En els pròxims anys el nostre enfocament serà Ibèria: CaixaBank i BPI. Quan el procés [d’integració de BPI] s’acabi ens podrem plantejar nous reptes”. Així, CaixaBank renuncia a fer operacions aquest any i esperaria a l’any vinent.

Cal recordar, com va informar l’ARA citant fonts del sector, que el primer banc català no busca noves adquisicions a Espanya però que ja ha començat a estudiar el mercat portuguès per trobar un nou banc que fusionaria amb BPI per aplicar sinergies i créixer al país.

El Sabadell també diu ‘no’

Una estona més tard, i a poc més d’un quilòmetre de distància, Guardiola descartava la tornada del Sabadell al mercat després de la compra de TSB i mesos després d’haver fet un intent fallit sobre el Popular.

“No sento cap pressió del regulador”, va dir Guardiola respecte al Banc d’Espanya, que anima obertament a les fusions. La seva negativa a comprar més entitats es va estendre al Regne Unit. Segons va insistir, aquest serà un any “de transició” en què no s’embarcaran en cap gran operació.

Guardiola també va haver de respondre a les especulacions sobre la possibilitat que el Sabadell rebi una opa, atès l’atractiu preu a què estan les accions. “Cap comentari, és ciència-ficció”, va dir.

Resultats desiguals

Les dues grans entitats catalanes van presentar uns resultats del primer trimestre que en aquesta ocasió eren més favorables a CaixaBank que al Sabadell. El banc presidit per Jordi Gual ha tingut un fort augment dels beneficis de fins a 403 milions d’euros, cosa que suposa un 47% més, principalment per la incorporació de BPI en el balanç.

El marge d’interessos de l’entitat va créixer un 13%, fins als 1.153 milions, mentre que les comissions ho van fer un 20%. Les despeses van augmentar prop d’un 1%.

També la morositat de CaixaBank ha millorat i ha caigut fins al 6,7% després de la incorporació de BPI, mentre que les dotacions per fer front a futures pèrdues han crescut un 51%, fins als 619 milions. El mercat va aplaudir aquests números i CaixaBank va ser el valor de l’Íbex-35 que més va créixer ahir (+3,35%).

El Sabadell, per contra, es va veure penalitzat pel pagament dels serveis informàtics a Lloyds, al Regne Unit, i va presentar uns guanys de 216 milions, un 14% menys. El marge d’interessos del banc va millorar un 1,6% i la seva morositat va caure fins al 5,8%, la millor xifra des del tercer trimestre del 2011. L’entitat preveu guanyar 800 milions aquest any, als quals s’afegiran els 447 de la venda de Sabadell United Bank als Estats Units.