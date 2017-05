La banca vola tot i el Popular

La digestió del desastre immobiliari, els tipus d’interès en mínims històrics i el procés de desendeutament de les famílies no han evitat que la gran banca espanyola comenci l’any amb un rotund augment dels guanys que arriba al 20%.

La xifra conjunta de beneficis dels sis grans bancs de l’Estat (Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia, Sabadell i Popular) ha arribat als 3.852 milions d’euros, amb el mèrit afegit que s’ha aconseguit malgrat el Popular, que allarga la seva agonia un trimestre més i perd 137 milions. Si es mantingués aquest ritme, la gran banca tancaria l’any amb uns beneficis conjunts superiors als 15.000 milions, xifra que suposaria el quart millor any de la història, superat només pel trienni 2006-2008, els anys de màxima expressió de la bombolla immobiliària i creditícia a Espanya.

De fet, els experts defensen que la banca hauria de créixer sempre en la línia del que creix el PIB d’un país. El sector financer se salta ara aquesta norma: amb l’economia del país mirant de mantenir el creixement del 3%, els beneficis de les entitats pugen un 20%.

Els grans empenyen

El negoci a l’estranger, oxigen per al Santander i el BBVA

Els dos grans bancs espanyols, el Santander i el BBVA, han fet tota una demostració de força en aquest primer trimestre de l’any. L’entitat d’origen càntabre ha disparat un 14% els seus beneficis, fins als 1.800 milions, i ho ha fet exhibint la seva principal fortalesa: la internacionalització. En un moment de debilitat al Regne Unit, el Brasil ha compensat la situació: els seus guanys van créixer un 77% i el mercat ja suposa el 26% del total del banc dels Botín.

El BBVA, per la seva banda, va guanyar un 69%, una xifra distorsionada a l’alça per la venda de la seva participació al banc xinès CNCB. En el seu cas, el seu motor és a Mèxic -el 40% del banc- i també es va veure impulsat per la millora de rendibilitat a Espanya, on els guanys van créixer un 54%.

Els catalans, cap amunt

Pocs problemes per a CaixaBank i el Sabadell en un bon inici d’any

El Banc Sabadell i CaixaBank són avui dia, en ple mes de maig, els dos valors de l’Íbex-35 que han pujat més en borsa aquest any: el primer ho fa un 45% i el segon un 43%. Això reflecteix el bon moment que viuen malgrat tenir certes llacunes al seu compte de resultats. L’entitat de l’estrella, per exemple, ha vist caure un 1,5% el seu marge brut (els ingressos totals) respecte al primer trimestre de l’any passat. És l’únic entre els grans en aquesta situació, juntament amb el Popular. Malgrat això, va presentar uns bons resultats, amb el mèrit afegit de mostrar-se molt prudent en el seu càlcul de futures pèrdues: va augmentar les provisions un 51%, fins als 619 milions.

El Sabadell també va tenir aquesta política (els dos catalans i el castigat Popular són els únics que ho van fer) i això va fer que els seus guanys interanuals caiguessin. No obstant això, el resultat va ser prou bo tenint en compte la milionària despesa que ha tingut aquest primer trimestre per la plataforma informàtica que utilitza al Regne Unit amb TSB. Les previsions del banc que presideix Josep Oliu passen per acabar l’any apropant-se als 1.000 milions.

La borsa es capgira

Els bancs passen de patir a liderar l’Íbex-35

El bon any que porta el selectiu espanyol (que creix un 19%) s’explica pel dolç moment de tots els bancs. Al marge del lideratge de les entitats catalanes, tots -excepte, de nou, el Popular- hi guanyen i ho fan per sobre del 20%. De mitjana, els bancs espanyols valen en borsa un 24% més que a finals del 2016. Però si s’exclou del càlcul el banc que presideix Emilio Saracho, la pujada és encara més gran, del 33%. Això allunya un fantasma que durant l’any passat va ser present i que va arribar a causar maldecaps, fins i tot, a entitats sanejades com CaixaBank i el Sabadell, que estaven a preu d’opa.

El Popular, al túnel

El salvament d’emergència passa per una venda trossejada

La difícil tasca que va heretar Emilio Saracho del seu predecessor, Ángel Ron, s’ha saldat fins ara amb les històriques pèrdues del 2016 (3.485 milions d’euros, que ahir es van ressituar en 3.600 milions) i amb 137 milions més de números vermells en aquest primer trimestre.

Aquesta nova tanda de pèrdues responia a unes fortes provisions pel forat immobiliari que té el banc i el cert és que el mercat va respondre positivament: el Popular va créixer ahir prop d’un 9%. Aquesta alegria dels inversors pot respondre als primers moviments que ha fet el banc per sortir del pou.

Tal com va anunciar l’ARA, la sortida del banc pot passar per una venda trossejada dels seus actius i aquesta setmana s’ha confirmat l’escenari: s’ha venut la seva financera a Abanca per 39 milions i ahir mateix obria la porta a vendre’s WiZink i Totalbank. De fet, el seu conseller delegat, Ignacio Sánchez-Asiaín, avisava que l’entitat no només està disposada a vendre’s tant el seu negoci de targetes de crèdit com la filial nord-americana si rep bones ofertes, sinó que estudiarà “un per un” els seus 40.000 actius. Ahir mateix, la Vallum Foundation anunciava que ha comprat un 3% del banc.