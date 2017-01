Els bancs centrals demanen més regulació per a les ‘fintech’

Els presidents del Bundesbank i del Banc d’Anglaterra, Jens Weidmann i Mark Carney, respectivament, van sol·licitar ahir que hi hagi més supervisió i regulació per al sector de les fintech (les start-ups que ofereixen serveis financers), en considerar que presenta riscos per a l’economia perquè pot alterar “l’estabilitat financera” i generar “riscos sistèmics”, és a dir, fer trontollar tot el sector.

“A mesura que sorgeixin aquests riscos, és d’esperar que les autoritats busquin un enfocament més intens en el perímetre regulador”, va afirmar Carney amb el complicat llenguatge que tradicionalment utilitzen els banquers centrals. Per a aquest canadenc que presideix el Banc d’Anglaterra el desafiament per als reguladors consistirà a “maximitzar les oportunitats” que ofereix el sector i alhora “minimitzar els riscos per a la societat”. “Al cap i a la fi -va rematar-, la història de la innovació financera està plena de booms primerencs, conseqüències no intencionades creixents i caigudes eventuals”.

Per la seva banda, Weidmann, que forma part del consell de govern del Banc Central Europeu, va instar a aconseguir una “imatge més clara” de les activitats empresarials que desenvolupen les fintech per poder entendre com les seves activitats poden afectar l’estabilitat financera.

A més, el líder del Bundesbank va advertir dels riscos de la tecnologia blockchain, que podria permetre que determinats pagaments i liquidacions “passin per alt” els supervisors del sector.