Espanya és el cinquè país de la UE on més banquers cobren més d'un milió d'euros l'any

Fins a 126 banquers espanyols van cobrar més d'un milió d'euros l'any 2015, cosa que deixa l'Estat en la cinquena posició d'un rànquing europeu molt desequilibrat. Segons l'últim informe d'altes remuneracions de l' Autoritat Bancària Europea (EBA per les seves sigles en anglès), a Espanya el 2015 hi havia set directius bancaris més amb aquest nivell de salari dels que hi havia el 2014. De mitjana a Espanya, van cobrar 2,24 milions d'euros, lleugerament per sota de la mitjana d'un any abans però per sobre de la mitjana europea, que va ser de poc més de dos milions.

L'informe de l'EBA manifesta un "augment significatiu" dels directius amb remuneracions elevades. Concretament, al conjunt de la UE van ser 5.142 persones les que van percebre com a mínim un milió d'euros el 2015, un 33% més que els 3.865 del 2014. Aquesta organització atribueix l'augment als canvis de divisa entre l'euro i la lliura, ja que la major part d'aquests directius ( un 80,4%) es troba al Regne Unit. De fet, aquest percentatge ha augmentat un 41% respecte al 2014, i la majoria cobren en lliures. Tot i això, l'EBA constata que a la majoria d'estats membres s'ha incrementat el nombre de directius amb aquestes remuneracions.

Aquest és el 'top 5' que reuneix el 95% dels banquers de tota la Unió remunerats amb un mínim d'un milió d'euros l'any:

Regne Unit: 4.133 persones Alemanya: 279 persones França: 178 persones Itàlia: 174 persones Espanya: 126 persones

A Espanya, d'aquests 126 directius, 30 provenien de la banca d'inversió i 28 tenien funcions corporatives. A més, 79 van cobrar per sota dels 2 milions d'euros; 20, per sota dels 3 milions; 10, entre 3 i 4 milions d'euros anuals; 8, fins a 5 milions; 7 persones, entre 5 i 6 milions, i dues persones, entre 9 i 11 milions d'euros.

Aquestes dades contrasten amb les de països com Finlàndia, Luxemburg o Grècia, que només tenen un directiu de la banca amb un salari per sobre del milió d'euros. Noruega en té 11, Portugal 14 i Suècia 28.