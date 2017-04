L'impost sobre les begudes ensucrades entra en vigor aquest dilluns

L'impost català de begudes ensucrades entrarà en vigor aquest dilluns 1 de maig, un mes més tard del previst inicialment, a través d'un decret llei aprovat el dimecres pel Parlament.

L'impost té dos tipus de gravamen: de 8 cèntims per litre o de 12 cèntims, segons la quantitat de sucre que contingui la beguda. A més, és obligatori que el preu es repercuteixi al consumidor final, ja que el seu objectiu és reduir el consum excessiu d'aquests productes.

Contraatac fiscal a les begudes ensucrades

Aecoc, l'associació d'empreses de fabricants i distribuïdors, va indicar en un comunicat que, depenent del valor del producte i del percentatge de sucre que continguin les begudes, l'impost pot suposar entre un 8% i un 50% del valor del producte.

Es tracta d'un impost de pagament trimestral que el Govern va anunciar al novembre, però que es va tramitar a través de la llei d'acompanyament dels Pressupostos 2017 de la Generalitat, que no es va publicar fins al 30 de març en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (Dogc).

El Govern va decidir ajornar-lo per com va ser el calendari parlamentari, que va provocar que el marge entre l'oficilització i l'entrada en vigor anés de 48 hores, la qual cosa va provocar la petició del sector de les begudes d'un retard per comptar amb un període d'adaptació.

I és que l'entrada en vigor de l'impost estava fixada per la llei en el primer dia del trimestre posterior a l'aprovació, per la qual cosa corresponia l'1 d'abril, que a més queia en dissabte.

El gravamen s'aplicarà a refrescos, begudes de nèctar de fruites i sucs de fruites, begudes esportives, begudes de te i cafè, begudes energètiques, llets endolcides, begudes alternatives de la llet, batuts i begudes de llet amb suc de fruita, begudes vegetals i aigües amb sabors.

Les previsions d'ingressos de la Generalitat per a aquest nou tribut són d'una recaptació de 30,98 milions en 2017 --càlcul que tenia en compte l'entrada en vigor l'1 d'abril-- i uns ingressos anuals ordinaris --per any complet-- de 41,3 milions.

Dimecres passat, el vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, va recordar que la llei pretén incentivar un canvi en els hàbits de consum, tal com recomana l'Organització Mundial de la Salut (OMS), i s'aplicarà sobre les persones físiques o jurídiques que adquireixin begudes ensucrades i les posin a la disposició del consumidor final.

També preveu la figura del substitut del contribuent, que és la persona que subministra la beguda en l'establiment on es fa la venda al consumidor final.

Algunes empreses de distribució han preparat informació per als consumidors a les botigues sobre els nous preus que van a aplicar a les begudes afectades com a conseqüència de l'entrada en vigor d'aquest nou impost autonòmic.