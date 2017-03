El benefici de WerfenLife s'estanca el 2016 malgrat augmentar les vendes

La companyia catalana de diagnòstic i material mèdic WerfenLife va tancar 2016 amb un benefici net de 139 milions d'euros, quatre milions menys que l'any anterior, quan va guanyar 143 milions d'euros, segons ha informat aquest dijous la companyia.

La caiguda del benefici es va produir malgrat que les vendes de WerfenLife van augmentar un 1,5% el 2016, fins arribar als 1.193 milions d'euros, enfront dels 1.175 milions del 2015. No obstant, d'aquestes vendes s'han exclòs les de Bolton Medical i ABS Medical, perquè ja no formen part de WerfenLife. Així, a perímetre constant -es a dir, sense tenir en compte aquestes companyies- les vendes haurien pujat un 5,1%.

El resultat operatiu de la companyia va augmentar el 2016 un 3,2%, fins els 194 milions d'euros. i el resultat abans de resultats financers i amortitzacions (Ebitda) va augmentar un 5,5%, fins els 268 milions d'euros. Malgrat aquesta millora, el resultat net se'n va ressentir degut a l 'impacte negatiu dels tipus de canvi i el cost de les adquisicions fetes durant l'any.

Per àrees de negoci, Werfen, la filial dedicada als diagnòstics 'in vitro' va facturar 999 milions d'euros, enfront del 963 milions de l'any anterior, cosa que suposa un increment del 5,5%. De la seva banda, la divisió Medical Devices (material mèdic) va facturar 194 milions, enfront dels 212 de l'any anterior. Aquesta divisió és l'afectada per les vendes de Bolton Medical i ABS Medical. Així, en perímetre constant les vendes van pujar un 2,7%. Werfen aporta el 84% de la facturació del grup, mentre Medical Devices aporta el 16% restant.

Segons la companyia, sense tenir en compte les diferències de canvi, les vendes han augmentat en tores les àrees geogràfiques on opera, destacant l'Àsia-Pacífic, amb un augment del 14% i l'Amèrica Llatina amb un 9%. L'evolució també ha estat positiva a l'Amèrica del nord, amb un increment del 6% i a Europa amb un 2%.

WerfenLife és present a pràcticament tot el món. L'Europa occidental aporta un 45% de les vendes i l'Amèrica del nord un 23%, mentre que l'Àsia-Pacífic aporta el 16% de la facturació, i Europa oriental un 8%, i Pròxim Orient i l'Àfrica un altre 8%.

Segons la companyia, les recents adquisicions de Tem i Accriva reforcen la seva posició de lideratge mundial en el mercat d'hemostàsia i 'critical care'. Segons l'empresa, d'hemostàsia té una quota de mercat al món del 28%, mentre que és número 1 en autoimmunitat amb un 19% i ocupa el tercer lloc en 'critical care' amb un 19%.

Inversions

WerfenLife va invertir 77 milions d'euros en recerca i desenvolupament (R+D) el 2016. A més, la companyia ha iniciat el trasllat de les instal·lacions de Biokit a Llicà d'Amunt, cosa que comporta una inversió de 55 milions. Aquestes noves instal·lacions ocuparan 25.000 metres quadrats on hi haurà 400 treballadors. L'empres també està invertint en un nou centre industrial de 10.000 metres quadrats per a Leverton a Sant Esteve Sesrovires, i ha posat en marxa un nou centre logístic de 14.000 metres quadrats a Conca.

Segons el president de la companyia, Jordi Rubiralta, "el creixement sostingut, les adquisicions estratègiques i les inversions estratègiques el 2016 són una excel·lent forma de tancar el 50 aniversari".