La bombona de butà s'encareix un 5% en plena onada de fred

La bombona de butà s'encareix a partir d'aquest dimarts un 5% i passa a costar 12,89 euros, després de la revisió del preu bimensual que va fer ahir el govern espanyol. La pujada del preu es produeix mentre arriba la primera onada de fred de l'hivern.

Aquest augment de preu del gas butà en bombones se suma a les que es venen produint des del mes de juliol. En els darrers sis mesos el gas butà s'ha encarit un 14,5%.

El preu d'aquest gas depèn de l'evolució de la matèria primera als mercats internacionals (vinculada al preu del petroli que també s'ha encarit), els nolis i les variacions dels tipus de canvi. La matèria primera s'ha encarit un 9,2% els darrers dos mesos, coincidint amb l'alça del 18% del barril del petroli Brent després de la decisió de l' Organització de Països Productors i Exportadors de Petroli (OPEP) de retallar la producció.

Al major cost de la matèria primera s'ha de sumar la depreciació de l'euro respecte del dòlar, d'un 4% els últims dos mesos.

Malgrat aquest augment del preu del butà, el preu mitjà d'aquest combustible durant el 2016 va ser dos euros més barat que el 2015, un 15,8%, i és cinc euros més barat que els màxims que es van tocar el 2013 i el 2014, de 17,5 euros la bombona, segons el ministeri d'Energia i Agenda Digital.

De fet, la pujada del 5% de la bombona és la màxima que permet la normativa. En funció de l'encariment de la matèria primera l'increment hauria de ser del 10,5%, fins als 13,57 euros. Però com la llei no permet pujades o baixades de més del 5%. Això fa que en casos com l'actual es generi un dèficit, que es recuperarà en properes revisions. El dèficit que es genera en aquesta revisió és de 68 cèntims d'euro per bombona.

El preu regulat del gas butà afecta a les bombones més utilitzades a les llars, en envasos d'una càrrega igual o superior a 8 quilos i inferior als 20.