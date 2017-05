La borsa rep amb indiferència l'elecció de Pedro Sánchez

La borsa espanyola sembla no haver reaccionat a l'elecció de Pedro Sánchez com a secretari general del PSOE, després d'haver-se imposat en les eleccions del diumenge a Susana Díaz i Patxi López en els comicis per assumir el lideratge socialista.

El selectiu espanyol, l'Íbex-35, ha obert pla aquest dilluns, i a les nou i un minut se situava en els 10.843,5 punts, un 0.07% més que el tancament del passat divendres en 10.835,40 punts, malgrat que després ha canviat el signe i a un quart de deu perdia un 0,31% i se situava en 1.901,30 punts.

Així, el principal índex de la borsa espanyola començava la setmana mantenint la barrera psicològica del 10.800 punts i la prima de risc es mantenia estable en el 122 punts bàsics, només unes dècimes per sobre del divendres.

En els primers moments de la sessió liderava les pèrdues el Popular (-2,22%), ACS (-0,5%), Bakia (-0,4%) i Grifols (-0,4%), mentre que els valors que més pujaven eren ArcelorMittal (+0,7%), Inditex (+0,4%), Repsol (+0,4%) i Amadeus (+0,3%).