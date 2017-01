Els botiguers catalans encara volen un dia d’inici de rebaixes

La liberalització dels períodes de rebaixes que proposa la nova llei de comerç de la Generalitat no ha de significar l’adeu definitiu a les corredisses per trobar la millor ganga del 7 de gener. Aquest és el missatge que transmeten des de fa dies les principals organitzacions del comerç català, que s’han marcat com a objectiu aconseguir que es respecti la data d’inici de la temporada de descomptes, tot i que la nova normativa n’elimini l’obligatorietat. De fet, aquesta és la seva moneda de canvi, segons expliquen fonts del sector. Durant les trobades per formular l’avantprojecte, van negociar amb el Govern que si treia les restriccions hauria de compensar-los amb un altre recurs: la promoció. Els comerciants volen que la Generalitat faci una campanya mediàtica per anunciar el dia que comencen els descomptes per mantenir aquest impuls inicial de les vendes. De fet, la llei ja recomana que els períodes es mantinguin a l’hivern i a l’estiu, però no en concreta les dates.

En aquest front comú hi ha, entre altres associacions, les agrupacions de comerciants Barcelona Oberta, Fundació BCN Comerç i Comertia, que també reben el suport de la patronal Pimec. “Volem garantir el tret de sortida i posar-nos d’acord per començar tots els mateix dia”, explica el president de Barcelona Oberta, Gabriel Jené. La liberalització, però, dona via lliure a les grans marques per començar els descomptes quan ho decideixin. En les últimes campanyes moltes d’elles ja han penjat el cartell de rebaixes fins a una setmana abans de la data, emparades en la llei estatal. “Les grans cadenes tenen els recursos de màrqueting per començar quan vulguin, però no té cap sentit que en el petit comerç no ho facin tots alhora i s’actuï com a col·lectiu”, raona el president de Comertia, Joan Carles Calbet. Tot i així, Jené confia que els grans també vulguin preservar les dates del 7 de gener i l’1 de juliol.

“A tothom li interessa que el consumidor sàpiga quan ha d’anar a comprar”, assegura. Empreses com El Corte Inglés o Inditex han mantingut fins ara la tradició, però podrien trencar amb el calendari si la competència els pressiona. Per a Pimec, però, aquest esforç col·lectiu podria durar poc. “La voluntat hi és, però la realitat és que no podrem minimitzar l’impacte dels grans”, explica el president de la sectorial, Àlex Goñi, que recorda que la Generalitat ha deixat enrere la possibilitat de sancionar per l’incompliment de la normativa.

Campanya “diluïda”

Segons el professor dels estudis d’Economia de la UOC Josep Lladós, el petit comerç ha de reconèixer que la campanya de les rebaixes ja fa anys que ha quedat “diluïda”. La incorporació de noves dates de promocions cada vegada més massives com el Black Friday ha fet que moltes compres s’avancin i ha arrossegat el comerç de proximitat a fer el mateix. “Les intencions d’endreçar l’inici de les vendes són bones i l’acció del col·lectiu els reforça, però la solució és una altra”, apunta l’acadèmic. Diferenciar-se i crear un valor afegit és una eina millor per fer front als gegants imparables de la distribució, segons explica l’acadèmic català.

Més regulació sobre l’‘e-commerce’ a la llei catalana de comerç

Un calendari lliure de restriccions no és l’única preocupació del comerç de proximitat català. Calbet apunta que troben a faltar més regulació per a l’ e-commerce en la proposta de la Generalitat. “Cal fer alguna cosa contra la competència deslleial d’aquestes empreses, que no estan limitades per llicències ni horaris d’obertura”, diu. Els comerciants asseguren que hi ha un buit legal i demanen més mesures per controlar aquest sector a l’alça. “Amb l’arribada d’Amazon, les rebaixes són tot l’any, no es pot competir amb això”, recorda el president de Pimec Comerç, Àlex Goñi.