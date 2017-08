Els carburants pugen més que el petroli a l’estiu

És un clàssic. El preu de la gasolina i el gasoil a l’estiu, quan la gent viatja més per les vacances, s’encareix. I les dades d’aquest any indiquen que no hi ha una correlació exacta entre la pujada del preu dels carburants i la del preu del cru, tal com es pot veure en el gràfic, que recull els preus setmanals de la gasolina de 95 octans i el gasoil a Espanya des del juliol segons el butlletí petrolier de la Unió Europea i l’evolució del barril de petroli Brent.

Segons les dades, el preu del litre de gasolina des de la primera setmana de juliol fins a la setmana del pont de la Mare de Déu d’Agost s’ha encarit gairebé un 2%, i el preu del litre de gasoil ho ha fet per sobre del 3%. En canvi, el preu del barril de cru, amb oscil·lacions diferents, només s’ha apujat un 0,44%.

En aquest fenomen hi pot influir el denominat efecte coet i ploma, que diu que quan el petroli puja els carburants també ho fan, com un coet, però quan el petroli baixa els preus dels carburants cauen més lentament, com una ploma. A més d’aquest efecte, n’hi ha un altre que ha denunciat diversos cops la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència (CNMC), l’última vegada al mes de juny, que indica que quan el preu del petroli és baix la cadena de distribució dels carburants augmenta els marges.

Segons les dades de la Unió Europea, el preu dels carburants, no obstant, és encara més barat que al principi d’any, quan el petroli es va encarir al mes de gener a causa de l’acord dels països de l’OPEP, que buscaven limitar-ne la producció. Així, el preu de la gasolina la setmana del pont del 15 d’agost era un 3,72% més barat que al començament d’any, i el gasoil tenia un preu a mitjans d’agost un 4,79% inferior al de l’inici d’any. Al gener la gasolina es va enfilar fins als 1,23 euros el litre, mentre que el gasoil costava 1,12 euros el litre.

651x388

Però si la comparació es fa amb la mateixa setmana de l’any passat, l’encariment dels carburants és molt superior al que han pujat els salaris els últims dotze mesos. El preu de la gasolina de 95 octans és ara un 6,15% superior a la mateixa setmana de l’agost de l’any passat, mentre que el preu del gasoil s’ha encarit en aquests dotze mesos un 7,73%.

Malgrat aquesta pujada de preu durant el juliol i l’agost, els carburants encara són lluny dels màxims històrics del setembre de l’any 2012, en plena crisi, quan la gasolina era un 21,75% més cara que ara i el gasoil un 25,74%.

Vacances més cares

Així, amb aquesta variació de preus interanual, omplir el dipòsit del cotxe -de 55 litres de capacitat- costa ara 65,5 euros si el combustible és gasolina i 59 euros si és gasoil. Amb els preus del 15 d’agost de l’any passat (1,13 euros el litre de gasolina i 1,00 el gasoil), omplir el mateix dipòsit de gasolina costava 62,20 euros, i 55 euros amb gasoil.

Tot i la pujada del preu dels carburants durant l’estiu, el cert és que se situa per sota de la mitjana de la Unió Europea. El preu de la gasolina de mitjana a la UE es d’1,37 euros el litre, mentre que el del gasoil és d’1,18 euros el litre.