Els casos pendents de la banca

La combinació entre banca i tribunals era insòlita fa un temps i, de fet, van haver de passar uns quants anys de crisi perquè es comencessin a veure els primers banquers jutjats per la seva gestió al capdavant de les entitats que dirigien. Actualment, però, la presència de banquers als tribunals s’ha convertit en gairebé rutinària. Sumada als nombrosos casos judicials per qüestions com les preferents o les clàusules terra, la banca s’ha fet un lloc fix als jutjats. I encara n’hi ha de pendents.

Nova Caixa Galicia

Els primers banquers a anar a la presó a Espanya

El mes passat cinc exdirectius de Nova Caixa Galicia van ingressar a la presó i es van convertir en els primers banquers de la crisi a l’Estat que quedaven entre reixes. El motiu: les indemnitzacions milionàries que es van autoadjudicar abans d’abandonar l’entitat, nacionalitzada per culpa de la seva mala gestió. Tot i ser condemnats a dos anys de presó (fet que molt sovint no comporta l’ingrés), l’Audiència Nacional va considerar que la gravetat del delicte, juntament amb el fet que els condemnats no havien tornat els diners, sí que havia de suposar la privació de llibertat. El cas és molt similar al de Caixa Penedès, ja que alguns dels directius d’aquesta entitat catalana es van embutxacar 29 milions abans de marxar-ne, però el fet que es declaressin culpables i tornessin els diners ràpidament els va permetre escapolir-se de la presó.

Bankia

És l’entitat amb més casos judicials oberts

La condemna d’ahir a Rodrigo Rato i Miguel Blesa, entre altres exdirectius de l’entitat madrilenya, podria suposar que es converteixin en la segona tongada de banquers que entren a la presó. La sentència no és ferma i caldrà esperar a veure què demanen les acusacions i quina decisió pren el jutge respecte a la possibilitat que entrin en presó provisional.

A part d’aquest, Bankia té altres casos oberts. El més important és el de la seva sortida a borsa, que la setmana passada va provocar la imputació de diversos exdirectius del Banc d’Espanya (com l’expresident Miguel Ángel Fernández Ordóñez) i de la Comissió Nacional del Mercat de Valors. Un altre cas és el dels augments de sou que es van adjudicar Blesa, Barcoj i altres directius de l’entitat. I encara un altre, la compra presumptament irregular d’un banc a Miami.

CatalunyaCaixa

Judici als augments de sou a l’equip directiu

La que era la segona caixa catalana (que segons els últims càlculs del Tribunal de Comptes ja ha fet perdre més diners públics que la mateixa Bankia) també té obert un cas judicial. En aquesta ocasió es jutjaran els augments de sou que el consell d’administració de l’entitat va concedir a exdirectius com Alfons Todó o Jaume Masana. En concret, el que s’investigarà serà si les dues pujades de sou que el consell (presidit per Narcís Serra) va atorgar a aquests directius fins i tot després d’haver rebut diners públics es poden considerar un delicte d’administració deslleial. Encara no hi ha data per al judici.